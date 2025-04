JD Vance világosan üzent Európa vezetőinek: kemény ára lesz annak, ha jóban akarnak lenni Trumppal

Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance telefonon keresztül adott interjút az UnHerdnek hétfőn. A beszélgetés témáját az Egyesült Államok Európához fűződő kapcsolata adta. A lap az interjú ismertetése során rögtön ezzel az erős kulcsmondattal kezd:

Európának nem jó, ha az Egyesült Államok vazallusa lesz biztonsági értelemben”.

A brit lap azzal kapcsolatban puhatolózott az amerikai alelnöknél, hogy mire vélje Európa a kontinensre kivetett jelentős mértékű amerikai vámokat. JD Vance viszont megnyugtató válasszal tudott szolgálni, amikor kiemelte, hogy hazája még mindig szövetségesként és partnerként tekint az öreg kontinensre.

„Lépnie kell Európának”

A jó kapcsolatért viszont az amerikai alelnök szerint lépnie kell Európának. Ennek egyik eleme az, hogy az európai vezetők igyekezzenek függetlenebb szerepet vállalni a nemzetközi színtéren. A másik pedig az, hogy az európai vezetők jobban figyeljenek oda a saját választóikra. A választói igények között pedig egyértelműen a bevándorlás szigorítását emelte ki.

Az amerikai alelnök később a bevándorlás kapcsán kiemelte, hogy az már a modern demokráciát is fenyegeti:

a Nyugat egész demokratikus projektje összeomlik,

amikor az emberek folyamatosan kevesebb migrációt kérnek, és a vezetőik továbbra is több migrációval jutalmazzák őket”.

Biztonság, biztonság és biztonság

JD Vance sajnálattal közölte az egyszerű tényt: „a legtöbb európai nemzetnek nincs olyan hadserege, amely képes lenne megfelelő védelmet biztosítani”. Elismerte, hogy ez a megállapítás nem vonatkozik néhány országra, mint Nagy-Britanniára, Franciaországra és Lengyelországra, viszont ezekre az országokra úgy tekint, mint azokra a kivételekre, amelyek erősítik a szabályt.

Ettől függetlenül a tény az, hogy meglátása szerint a legtöbb európai országban arányait tekintve keveset fektettek be a hadseregbe, ezzel együtt pedig a biztonságba.

Az amerikai alelnök arra is rámutatott, hogy olyan szempontból is praktikus, ha függetlenebbé válik Európa, hogy akár az Egyesült Államokat is képes lebeszélni bizonyos hibás lépesekről. Itt példának okáért kiemelte az iraki inváziót.