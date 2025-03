„Anyukám annak idején azt tanította a nőnapról, hogy kommunista ünnep, nem kell virág, és különben inkább legyen az, hogy néha önszántamból elmosogatok magam után, meg legalább hetente egyszer kitakarítok a szobámban, és anélkül is leviszem a szemetet, ha tele van, hogy kérnie kellene. Ebből is látszik, hogy anyukám teljes életet élt, és mindig is normális volt, vagyis nem gondolkozott hülyeségeken.

Nem úgy, mint azok a nők, akik szombaton dühöngeni mentek ki az utcára Európa-szerte, egyenlő jogokat követeltek, miközben senki nem nyomja el őket, félmeztelenül rettegtek a közelgő fasizmustól, és a patriarchátus lebontását követelték, miközben Ukrajnában (amit elvileg nagyon támogatnak) éppen a felvonulásuk közben is férfiak ezrei haltak meg. Lehet, hogy az egyenlőség kapcsán arra gondoltak, hogy szívesen mennének ők maguk is a lövészárkokba, de igazából bármit is akartak elérni, megint nem tudta senki komolyan venni őket. Pedig egyébként követelhetnének hasznos dolgokat is.

Március 8-án, szombaton több tízezer ember vonult az utcákra Franciaország-szerte a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Párizsban a Femen (egy radikális feminista aktivistacsoport, amelyet 2008-ban alapítottak Ukrajnában) aktivisták félmeztelen testükre festett amerikai és orosz zászlóval, valamint horikerivel. Csak ha esetleg valaki nem tudná, hogy ezek igazából fasiszta országok. A felvonuló nők szerint Trump tulajdonképpen őket is személyesen erőszakolta meg, és amúgy meg nőellenes politikákat hajt végre éppen. És csak ezért nevezett ki egy csomó nőt vezető pozícióba.”

