Kanye West lesokkolta az internet népét: P. Diddy szabadon engedését kéri Trumptól

Kanye West mondhatni felrobbantotta a közösségi médiát, miután csütörtökön az X-en közzétett posztjában Sean „Diddy” Combs szabadon bocsátását kérte. A rapper itt ráadásul nem is állt meg: egy újabb nyilvános bejegyzésben felszólította Donald Trumpot, hogy kegyelmezzen meg Combsnak a május 5-re kitűzött tárgyalása előtt – vette észre a Deadline.

FREE PUFF

– írta West az első bejegyzésben, ami nagyjából annyit tesz: „Szabadítsátok ki Puffot” (Combs egyik művésznevét használva).

Második posztját alig egy órával később tette ki, ezúttal Donald Trumpnak címezve azt, „testvéreként” utalva Combsra:

PLEASE FREE MY BROTHER PUFF”,

azaz „Szabadítsátok ki a testvéremet, Puffot!”

Ahogy arra számítani lehetett, a rapper bejegyzései általános tömegharagot vonzottak, és szinte kivétel nélkül minden kommentelő elítélte Kanye West megnyilvánulását.

Az amerikai elnök egyelőre nem reagált a zenész kérésére.

Sean „P. Diddy” Combs ellen az elmúlt hónapokban több botrány is kirobbant. Szeptemberi letartóztatása után egy szexkereskedelmi nyomozással hozták összefüggésbe, ráadásul november óta tíz különböző per is indult ellene.

Nyitókép: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images