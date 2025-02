JD Vance alelnök Washingtonban mond beszédet, miközben épp forrong a világ

Washingtoni idő szerint délelőtt 10, magyar idő szerint 16 órakor kezdődik JD Vance, az Egyesült Államok alelnökének beszéde a Washington melletti Oxon Hillben, a National Harborban tartott Konzervatív Politikai Akciókonferencián (CPAC). A rendezvény az amerikai konzervatív politikusok, újságírók, értelmiségiek és aktivisták éves találkozója, melyet a legtöbbször a National Harborban tartanak. Az első külföldi CPAC-et 2017-ben tartották Japánban, azóta Argentínában, Ausztráliában, Brazíliában, Mexikóban és Dél-Koreában is tartottak – a egyesült államokbeli főrendezvény mellett, a helyi igényekre szabott, de amerikai republikánus vezetőket is tartalmazó résztvevőlistával – CPAC logó alatt futó rendezvényt. Az első európai CPAC-et 2022-ben Magyarországon tartották, majd azóta 2023-ban és 2024-ben is volt hazánkban CPAC, évről évre tekintélyesebb vendéglistával.

Az idei az első olyan CPAC, melyet a konzervatív tábor már hatalomból, Donald Trump elnöksége alatt tart meg.

A mostani, február 19-23. között megrendezett CPAC-ről a Mandiner a helyszínről, élőben tudósít. A nyitóbeszédet az amerikai alelnök turbulens geopolitikai környezetben tartja: február 14-én a Müncheni Biztonsági Konferencián megtartott gyújtó hangú beszédében nekiment a szólásszabadság és a demokrácia értékeitől eltávolodó Európának, majd Trump elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvános összeveszését követően jelezte: igencsak megbánja majd Zelenszkij, ha nyilvánosan szidja Trumpot.