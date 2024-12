Magyarnak maradni Nagybányán

Nyitókép: Shutterstock

A legutóbbi népszámlálás szerint a bő százezres Nagybányán 8213 magyar él, bár ez a szám nem tükrözi a valóságot. Országosan a lakosság 20 százalékának nem rögzítették a nemzetiségi hovatartozását, így a tényleges szám Nagybánya esetében is valamivel magasabb lehet. Az egykor Szatmár vármegyéhez tartozó, ma Máramaros megye székhelyeként működő nagyvárosban sem mindig különíthető el tisztán a magyar identitás, inkább árnyalatai léteznek – ennek fő oka a vegyes házasságokban keresendő. „Becslések szerint Nagybányán 10 ezer fő alkotja a magyar közösséget, és akár 15 ezren is lehetnek azok, akiknek magyar gyökereik vannak, de nem feltétlenül beszélik már a nyelvet” – mondja lapunknak Pintér Zsolt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Máramaros megyei szervezetének elnöke.

Mint sok más partiumi és erdélyi nagyváros, Nagybánya is magyar többségű volt Trianon előtt, s a kommunizmus éveiben billent át a románság javára, amikor tömegek költöztek be román falvakból. A rendszerváltozás után is csökkent a magyarok demográfiai hanyatlása az elsősorban Magyarországra irányuló kivándorlás, valamint a vegyes házasságok miatt.

„Bevallom, mi nem igazán szeretjük a szórvány kifejezést használni, de jobbat egyelőre nem sikerült találni. Én jobban szeretem kisebbségként definiálni magunkat” – jegyzi meg Pintér Zsolt. Elmondása szerint az RMDSZ és más helyi szervezetek mindent megtesznek azért, hogy a vegyes házasságokból származó gyermekek is magyar iskolába járjanak, hiszen egyedül ez biztosíthatja a nyelv továbbélését. Mint fogalmaz: „A családokban a magyar nyelv háttérbe szorulása gyakori jelenség, így egyre fontosabbá válik az iskolák szerepe. Nagybányán az anyanyelven tanulás lehetősége a magyar kultúra fennmaradásának egyik pillérét jelenti.”

A magyar nyelvű oktatás helyzete az utóbbi években jelentős javulást mutatott Nagybányán. A Németh László Elméleti Líceumban a bölcsődétől a tizenkettedik osztályig lehet magyar nyelven tanulni, 2022-ben pedig megnyílt a katolikus egyház fenntartása alá tartozó szórványkollégium, amely különösen fontos a környező falvakban élő magyar gyermekek szempontjából, mert így nekik is lehetőségük nyílt arra, hogy az anyanyelvükön tanulhassanak. A magyar kormány támogatásával pedig felújították a történelmi központban álló régi református iskolát is, ahol óvodai és elemi tagozat működik. „A 2000-es évek elején azt hittük, lassan vége a magyar oktatásnak Nagybányán, de összefogással, nagy erőfeszítéssel, magyarországi és külföldi segítséggel ma már, mondhatni, virágzik a magyar oktatás a városban” – mesél az örömteli fejleményekről Pintér Zsolt.