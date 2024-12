Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

„A gazdasági növekedéshez és a konjunktúrához elengedhetetlen a háború lezárása. Így természetesen a Donald Trumppal való találkozón a tűzszünet és a béketárgyalás kérdése is szóba került, amellett Orbán Viktor egy újabb békemisszióba kezdett. Először Ferenc pápával tárgyalt, majd Donald Trumppal, Vlagyimir Putyinnal és a török elnökkel is. A mostani tárgyalások során már nem az a kérdés, hogy lesz-e tűzszünet, ennek szükségességét már a legtöbben belátták, ma már az a kérdés, hogy milyen feltételekkel történjen meg mindez és milyen formában kezdődjenek el a béketárgyalások. Zelenszkij ukrán elnök sem beszél már arról, hogy addig kell folytatni a háborút, amíg vissza nem szerzik az összes elfoglalt területet, és Putyin is látványos gesztust gyakorolt Trump irányába, amikor intelligensnek nevezte és meghívta őt Moszkvába tárgyalni. Ezek a folyamatok világosan Orbán Viktort igazolják, aki mindenféle globalista nyomásgyakorlás ellenére is kitartott békepárti álláspontja mellett.

Hiába a sok pozitív fordulat és hiába erősödtek meg a szuverenista, békepárti politikai erők, a globalisták nem adják könnyen magukat.

A globalista politikai körök legújabb felfedezettje, Magyar Péter a héten több álhírrel is próbálkozott, ami elsőre viccesnek tűnhet, ugyanakkor rendkívül veszélyes, sőt nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. A dezinformáció és az álhírgyártás jól ismert destabilizá­ciós eszköz, ezzel próbálják gyengíteni a patrióta magyar kormány pozícióit.

A múlt hétvégi álhírgyártás tankönyvi példa. A Magyar Pétert támogató Magyar Hang nevű propagandalap vasárnap reggel azt a hírt közölte, hogy egy szír repülőgép szállt le Ferihegyen, azt sugallva, hogy Budapestre menekült a bukott szír diktátor. Még egy fényképet is mutattak, amellyel alá akarták mindezt támasztani. Ehhez képest a fénykép 2012-ben, Törökországban készült, miután török vadászgépek leszállásra kényszerítettek egy szír repülőgépet. Az álhírt Magyar Péter tényként kezelte a közösségi oldalán és mind a mai napig nem törölte. Ez az álhír nemzetbiztonsági kockázatot jelent, így a szükséges vizsgálatok meg is kezdődtek.