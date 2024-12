Blinken: Amerika kapcsolatban áll a szíriai győztes lázadókkal

Fotó: EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP

A jordániai Aqabában járt Antony Blinken amerikai külügyminiszter. A helyszínen hangsúlyozta:

Amerikának és szövetségeseinek fontos feladata, hogy segítsék a szíriaiakat az új helyzetben.

Blinken elmondta, hogy közvetlen kapcsolatban állt a HTS nevű, Aszad rendszerét megdöntő lázadókkal.

Arról is beszélt: „Az Iszlám Állam és más terrorista csoportok továbbra is jelen vannak Szíriában, és ezt a bizonytalan időszakot a megerősödésükre akarják használni. Senki nem tudja ezt jobban, mint a szíriai emberek. A szíriaiak tudják azt is, hogy szükségük van a szomszédjaik és a nemzetközi közösségnek a támogatására a kihívások legyőzésére.”

Blinken szerint tudható, hogyan következhetnek be a diktátorok bukása után kaotikus és konfliktusos időszakok,

majd más diktátorok hatalomszerzései, de éppen ezért fontos, hogy segítsék a szíriaiakat egy „inkluzív, nem részrehajló, békés és szuverén állam” felépítésében.