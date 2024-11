Bejelentették: cinkkel bélelt fakoporsóban temetik el Ferenc pápát

Nyitókép: Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Vatikán szerdán közölte a részleteket arról, hogy Ferenc pápa eldöntötte, milyen koporsóban szeretne végső nyughelyére kerülni. Az egyházfő, – aki szolgálata alatt egyszerűségéről volt híres – a közlés értelmében lemond arról az évszázados gyakorlatról, amely szerint a néhai pápát három egymásba nyíló, ciprusból, ólomból és tölgyfából készült koporsóban temetik el – idézte a Reuters.

A Vatikán bejelentése szerint

a pápa egy egyszerű, cinkkel bélelt fakoporsóban szeretne végső nyughelyére kerülni.

Sőt, az eddigiekkel ellentétben, Ferenc pápát halála után nem terítik ki a Szent Péter-bazilikában egy emelvényen, az úgynevezett katafalkon, hogy a gyászoló hívek megtekinthessék. Ugyanakkor a látogatóknak lehetősége nyílik majd arra, hogy leróják kegyeletüket a katolikus egyházfő előtt egy nyitott koporsónál.

Ferenc pápa – aki rövidesen, december 17-én tölti be 88. életévét – az elmúlt években többször is megbetegedett, azonban az utóbbi hónapokban nem érkeztek negatív hírek egészségügyi állapotáról, térd- és hátfájdalmai miatt jelenleg is kerekesszékbe kényszerül – tette hozzá a lap.

Egyszerűbb szertartást akar

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a pápa már többször említette, hogy részletes utasításokat adott a temetési szertartásával kapcsolatban. Szemben elődeivel, ő azt szeretné, ha nem a Szent Péter-bazilikában, hanem a Vatikántól távolabb eső, római Santa Maria Maggiore-bazilikában helyeznék végső nyugalomra. Valamint azt is szeretné, hogy egyszerűsítsék le a bonyolult temetési szertartásokat.