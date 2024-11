A bécsi békecsúcs öt tanulsága

Egy „új közép” születik, nem mindenhol vannak erre még meg a politikai és társadalmi erők, de egyre inkább alakulnak és erősödnek. Azaz egy egészen egyszerű normális életfelfogásra kell, hogy reagáljanak, az emberek egyre inkább azt szeretnék, hogy békésen élhessenek. Mindez látszik is az osztrák és a keletnémet voksolásokon is: no migration, no gender, no war.

4. A magyar modell működik

Mindez Magyarországon gyakorlatban is működik. Azok is támogatják a magyar kormány migrációs, társadalmi, békepárti politikáját, akik nem mindenképpen konzervatívok vagy fideszesek. Azok is támogatják ezeket a józan gondolkodás mellett megvalósított politikai döntéseket, akik nem Orbán Viktor rajongói vagy kormánypárti törzsszavazók. Sok más ország számára modellértékű a magyar politikacsinálás eredménye:

munkaalapú társadalom, egy millió új foglalkoztatott, alacsony adók, bőkezű családtámogatás, az abortuszok csökkentése, a bűncselekmények visszaszorítása, a zsidó-keresztény gyökerek megerősítése, magyar és az európai identitás védelme, a határok őrzése és a migráció visszaszorítása.

Ezek az eredmények Magyarországon a határozott politikai vezetésnek köszönhetően működnek, s sok más országban példaként tekintenek hazánkra. Mindez a másik tiszteletén alapul, s azt tűzi ki célul, hogy az ország lakossága profitáljon, a magyaroknak jobb legyen, s senki se maradjon az út szélén. Azoknak is jól kell járniuk, akik nem a kormányra szavaztak. Ezen elhatározások és célkitűzések mentén kell az országot kormányozni, nem viszont ideológiák mentén a lakosságot jóra és rosszra beosztani, s társadalmi átalakításokat forszírozni, mint tesz ezt pl. a gender-mozgalom.