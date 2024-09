Thaiföld a legújabb állam, amely engedélyezte a melegházasságot

Nyitókép: Matt Hunt / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A törvény 120 napon belül lép életbe, amely azt jelenti, hogy januártól bejegyezhetik a kapcsolatukat az azonos nemű párok. Thaiföld a harmadik ázsiai ország Tajvan és Nepál után, amely engedélyezte a melegházasságot – írja a CNN.

A törvény alapján az azonos nemű pároknak ugyanolyan jogi, pénzügyi és orvosi jogok járnak, mint egy hagyományos házasságban élő párnak.

„Gratulálunk mindenki szerelmének” – írta Paetongtarn Shinawatra thai miniszterelnök az X-en.

A törvény annak ellenére átment a parlamenten, hogy a CNN leírása szerint a társadalom többsége konzervatív, azonban a jelenlegi vezetésnek ez volt az egyik fő kampány ígérete.

A Pheu Thai párt által vezetett kormány nagy támogatója a Bangkok Pride felvonulásnak is. Az éves felvonulás szervezői a Facebookon jelentették be, hogy a törvény hatályba lépésének első napján esküvőt szerveznek azoknak a pároknak, akik be akarják jegyeztetni házasságukat.