Szétkapott egy házat a medve, kiette a hűtőt – még a patkánymérget is lemeózta

A Székelyhon értesülése szerint újabb medvetámadás történt Bálványoson, ahol az állat egy hétvégi házat zúzott szét. A korábbi években sorozatos betörések sújtották a környéket, és most úgy tűnik, ismét felbukkant egy olyan nagyvad, amely már a házakba is bemerészkedik. A medve kifosztotta a hűtőszekrényt, kiborította az élelmiszereket, és jelentős koszt, valamint anyagi kárt hagyott maga után.

A helyi villatulajdonosok már megszokták az útszéli medvéket, de most többen attól tartanak, hogy a korábbi állapotokhoz hasonlóan ismét elharapóznak a betörések. A károsult tulajdonos számára nem egyértelmű, mikor történt az eset, de a nyomok alapján arra következtet, hogy a medve viszonylag kistermetű lehetett. A vadállat először a vasrácsos, lakattal zárt ajtót törte be, majd egy másik ajtón is átjutott.

Vasárnap a szomszédok értesítették a tulajdonost, amikor észrevették, hogy a ház bejárati ajtaja nyitva áll.

Olyan nagy anyagi kárt nem okozott, rendetlenséget annál inkább. Kinyitotta a hűtőt, kiborított belőle ételt-italt. Úgy tűnt, hogy puliszkalisztből, cukorból evett, de a patkányméregből is fogyott. Felborogatott mindent, tört néhány tányért, aztán oda piszkított a konyhába

– mesélte a károsult, aki a villatulajdonosok Facebook-csoportjában is figyelmeztette a többieket a történtekre.

A házat nem védte villanypásztor, és a tulajdonos szerint a hatóságokhoz fordulni valószínűleg eredménytelen lenne. A károsult úgy véli, hogy az elkövető medve talán az a anyamedve lehetett, amelyik mostanában három boccsal a Bálványos Resorthoz vezető úton bóklászik.

Bár pontosan nem tudja, biztos abban, hogy a medvecsalád nem fél az emberektől, és rendszeresen megjelenik a környéken. Korábban már a Kovászna megyei hegyimentők vezetője is figyelmeztetett, hogy Bálványos zsúfolt turistazóna, ahol

az emberek gyakran étellel kínálják a vadállatokat, ami miatt azok visszajárnak.

Ami a szeméttárolókat illeti, Torja község polgármestere tavasszal bejelentette, hogy újjáépítik és megerősítik a korábban széttört építményeket, de ez eddig nem történt meg, így az állatok szabadon hozzáférnek a kukákhoz.

Négy-öt évvel ezelőtt a helyzet még súlyosabb volt: szinte minden házba betörtek a medvék. Kezdetben csak egy medvéről tudtak, de később többen is megjelentek. Előfordult, hogy a medvék a házakba is betörtek, és jelentős károkat okoztak, beleértve az autókat is. Akkor alakult meg a Bálványosért Tesszük civil akciócsoport, amely mintegy hatvan taggal próbált fellépni a medvetámadások ellen.

