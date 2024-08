Kitört a botrány Olaszországban: átfestették a röplabdázó bőrszínét egy falfestményen

Um mural em homenagem a oposto Paola Egonu, campeã olímpica com a Itália e eleita a melhor jogadora do torneio, foi vandalizado em Roma, em frente à sede do Comitê Olímpico Italiano.



O desenho, feito pela artista Laika, teve a cor de pele de Egonu trocada de negra pra branca. pic.twitter.com/2cm1wgsBaJ