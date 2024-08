Itt a nagy lehetőség: Ön is hozzájuthat Elvis Presley ékszereihez

Nyitókép: PARAMOUNT PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

A világ zenei és filmes nagyságainak ritka tárgyai kerülnek kalapács alá a hét végén, közöttük Elvis Presley aranygyűrűi és Brian Wilsonnak, a The Beach Boys együttes egyik alapítójának levele. A Kruse GWS Auctions árverési ház Artifacts of Hollywood and Music (Hollywood és a zene műtárgyai) elnevezésű aukcióján majdnem 400 tételt bocsátanak árverésre, közöttük Prince, Aaliyah, valamint Abigail Folger, a Folger Coffee Company Manson család által meggyilkolt örökösnője tárgyait.

A legértékesebb darabok közül több Elvis Presley tulajdonában volt, közöttük egy mikrofon Las Vegas-i rezidenciájából és két egyedülálló aranygyűrű, amelyeknek a becsült értéke 35 ezer-60 ezer dollár (12,4-21 millió forint).

Az 1977 augusztusában elhunyt Elvis Presley ékszerei ma is a világ legértékesebb vagyontárgyai közé tartoznak - mondta Brigitte Kruse, az árverési ház műveleti igazgatója. Az árverés egy másik kiemelkedő darabja az a kézzel írott levél, amelyet Brian Wilson küldött The Beach Boys-beli zenésztársának és unokafivérének, Mike Love-nak, amely Brigitte Kruse várakozása szerint legkevesebb 10 ezer dollárért talál új tulajdonosra. Az online aukciót szombaton, augusztus 31-én tartják.

(MTI)