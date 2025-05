Meghalt az amerikai zenei élet egyik meghatározó alakja

82 éves korában elhunyt David Briggs, az amerikai zenei élet egyik meghatározó alakja. A sokoldalú billentyűs több mint négy évtizedes pályafutása alatt számtalan stílusban és neves előadóval dolgozott együtt – köztük Elvis Presleyvel, Dolly Partonnal, Johnny Nashel és Jimmy Hughesszal is – emlékezett meg cikkében a New York Times.

A lap feleleveníti, hogy Briggs karrierje az alabamai Muscle Shoalsban indult, ahonnan a '60-as években Nashville-be költözött, hogy stúdiózenészként bontakoztassa ki tehetségét. 1964-ben Tommy Roe zenekarában lépett fel, épp amikor az amerikai előadó a Beatles első amerikai koncertjének előzenekaraként szerepelt.

Egy évvel később pedig már Elvis Presley oldalán zenélt: először az énekes Love Letters című kislemezén működött közre, a közös munka pedig egészen Presley 1977-es haláláig tartott.

A portál emlékeztet: Briggs olyan ikonikus dalokon dolgozott, mint Dolly Parton Coat of Many Colors vagy Jimmy Hughes Steal Away című száma. Emellett reklámzeneszerzőként is tevékenykedett, többek között a KFC és a Coca-Cola számára írt és hangszerelt dalokat.

Zenei producerként is aktív volt, és társtulajdonosa lett a Willin’ David Music kiadónak. Egyik legismertebb munkájuk, a Up Where We Belong, az 1982-es Garni-zóna (eredeti címén An Officer and a Gentleman) című filmben is szerepelt.

Kyle Young, a Country Music Hall of Fame and Museum vezérigazgatója nyilatkozatában úgy emlékezett rá, mint olyan zenészre, aki

bármilyen stílusban tudott billentyűs hangszereken játszani”,

és akinek sokrétű munkássága ma is érezhető hatással van a country, R&B, rock és popzene világában.

Nyitókép: Alabama Music Hall of Fame