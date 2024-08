Nyitókép: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP

„A napokban beszéltünk a bevándorlásról. A Szigeten találkoztam egy vietnámi származású már itt született fiatalemberrel. Anyanyelve a magyar (is), beilleszkedett a család. Dolgozik, keményen. Ebben az évben is sok vietnami érkezett. Van-e azzal probléma, ha 20, 30 vagy akár 50 ezres (de több ne, a nagy tömbök nem jók) vietnami közösség jön létre Mo-on? Az égvilágon semmi – egyetlen komoly erőszakos cselekményről nem tudok, amit vietnami követett volna el. Pedig sokan vannak. Kínaiak még többen, immár 3 évtizede. Talán egy komolyabb erőszakos incidens fűződött kínaihoz. A távol keleti emberek általában fegyelmezettebbek nálunk, nem hoznak ide erőszakot. Vannak azonban jóval inkább az erőszakra hajlamos kultúrák, akiknek beköltözését vagy akár munkavállalását nem szabad megengedni. Politikailag ez mélységesen inkorrekt, de nézzük meg mi van Nyugat-Európában. A svédek egyébként most igyekeznek szabadulni, már el is kezdődött a lejárató hadjárat velük szemben. (...)

A támadó ukrán erők kiválóak, de a frontról vagy közvetlen tartalékból vonták ki őket, 5 dandár egyes elemeit. 10 ezer ember, azaz eleve képtelenség volt, hogy Kurszkig menjen. A legfontosabb mondat: mindig egy művelet végén derül ki, megérte-e. Az én érzésem szerint ez sokkal inkább a „44-es ardenneki német offenzíva” paralellje, vagy még inkább a Tavaszi Ébredésé 45-ben. Ami nem azt jelenti, hogy nincs legalább 1+ évnyi erő az ukrán haderőben még, de jó egységeket égetnek el. A cél egyértelműen politikai -Oroszország megalázása, Putyin politikai gyengítése (már sikerült), és az ukrán morál emelése (sikerült, de ha az ár a Donbasz elvesztésének felgyorsulása, ez ideiglenes lesz. Ettől ez még egy jól kivitelezett, (különösen maszkirovka szempontból!) művelet. Az oroszok megint árat fizettek a hübriszért.

A legnagyobb hiba, amit háborúban el lehet követni, talán az ellenfél lebecsülése, és saját magunk túlértékelése. Hogy az oroszok 2.5 év alatt miért nem telepítettek komoly aknamezőket a határra, számomra rejtély.”