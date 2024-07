Zelenszkij felfedte a titkát: ez a terve arra az esetre, ha Trump nyerné az amerikai elnökválasztást

Nyitókép: SAMUEL CORUM / AFP

Donald Trump korábbi kijelentését, miszerint hamar pontot szeretne tenni az orosz-ukrán háború végére, immár több forrás is megerősítette. A Politico felidézte a The Washington Post áprilisi cikkét, amiben konkrétan leírták, hogy milyen területi engedményeket tehet Oroszország javára Donald Trump, amennyiben újra megválasztják elnöknek. A lap akkor arról számolt be, hogy

Trump állítólag a Donbaszt, valamint a Krímet ajánlotta volna fel Vlagyimir Putyinnak a békéért cserébe.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn elmondta, hogy mire számít abban az esetben, ha Donald Trumpot újra megválasztják az Egyesült Államok elnökének – számolt be róla a Politico.

Amennyiben Donald Trump újra elnök lesz, akkor együtt fogunk dolgozni vele. Nem félek ettől”

– mondta az ukrán elnök a kijevi sajtótájékoztatón.

Később Zelenszkij azt is megjegyezte, hogy egy ilyen forgatókönyv esetében miben bízna.

Remélem, hogy ebben az esetben a republikánusok többsége továbbra is támogatná Ukrajnát”

– mondta az ukrán elnök.

***