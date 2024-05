Toporzékol a Bloomberg: Orbán túlságosan ügyesen használja ki Oroszország, Kína és a Nyugat konfliktusát

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Hogyan helyezte Orbán Viktor Magyarországot Kína, Oroszország és a Nyugat közé? – fejtegette a Bloomberg az egyik legújabb elemzésében. Megemlítették, egy generációval ezelőtt tömegesen ünnepelték a szovjet rezsim bukását, s az ünneplők között volt „egy fiatal antikommunista agitátor” is, Orbán Viktor. „De gyorsan előre a mába: Budapest, ahol Orbán most már miniszterelnök, arra készül, hogy állami látogatáson ünnepelje Hszi Csin-ping kínai kommunista vezetőt. Tágabb értelemben Magyarország – Washington és Brüsszel szerint –

a NATO-n belül a legnagyobb bajkeverőnek bizonyult,

olyan lépésekkel, mint az Oroszország elleni szankciók ellenzése az Ukrajna elleni háború miatt, és Svédország atlanti szövetségbe való belépésének késleltetése.”

A Bloomberg szerint ezt „1989-ben nehéz lett volna megjósolni, de Magyarország sajátos viselkedésének csírái mindig is jelen voltak – Orbán csupán kihasználta őket”.

Szerintük a nyelvi elszigeteltségünk és az idegen uralomtól való történelmi ódzkodás azt a nemzeti identitást táplálja, „miszerint meg kell védeni magunkat, és ellen kell állni annak a külső erőnek, amely a legnagyobb fenyegetést jelenti. Egy generációval ezelőtt ez a fenyegetés Moszkva volt. Magyarország sietett csatlakozni a NATO-hoz és az Európai Unióhoz”.

Most pedig a cikk szerint Orbán tünteti fel magát a nemzet védelmezőjeként.

Ő az, aki szembeszáll az európai bürokráciával, beleáll a bevándorlás kérdésébe és elutasítja az olyan „normákat”, mint a melegházasság.

A gazdasági hírügynökség szerint ez nem egyedülálló formula, viszont „jól működik egy olyan országban, ahol a történelem miatt sokan kiszolgáltatottnak érzik magukat külső hatalmaknak”. És ezzel a „képpel” szemben „Magyarország a kínai érdekeket üdvözli”.

A lap szerint ugyanis „Xi és Orbán bejelentik majd, hogy a kínai Great Wall Motor Ltd. autógyártó üzemet nyit Magyarországon. [...] A kínai Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. már elkötelezte magát egy 7,6 milliárd dolláros üzem építése mellett, a Mercedes-Benz AG-val partnerségben. Ezt Magyarország eddigi legnagyobb közvetlen külföldi beruházásaként harangozták be, amely mintegy 9000 munkahelyet teremt” – s folytatták, hogy „Orbán Viktor Putyint is megkörnyékezte, ösztönözve a Moszkvából érkező állami befektetéseket”.

Azt is leszögezték, hogy helytelen Orbán Viktort jobboldalinak tartani. „Miután liberálisként kezdte, az 1990-es években pártját a politikai spektrum másik oldalára helyezte át, hogy betöltse a jobboldalon keletkezett űrt. Soha nem mutatott valódi ideológiai alapokat, inkább opportunistaként viselkedett.”

„Napjainkban Orbán politikai opportunizmusa alkalmas lehet arra, hogy hasznot húzzon a globális rivalizálásból, amelynek egyik oldalán Oroszország és Kína, a másik oldalán pedig a Nyugat áll”

– zárták az elemzést.