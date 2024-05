Ennyiszer hibázott eddig 2024-ben Joe Biden

Nyitókép: Tom Brenner/Bloomberg via Getty Images

Joe Biden amerikai elnököt csak ebben az évben eddig a Fehér Ház hivatala legalább 148 alkalommal volt kénytelen kijavítani – írta a Daily Caller.

A hírportál által végzett elemzés szerint

Biden 2024-ben átlagosan több mint egy baklövést (1,3) követett el naponta.

Az elemzés 118 olyan nyilatkozatra, beszédre és sajtóértekezletre terjedt ki, amelyekről a Fehér Ház leiratot adott ki, és amelyeket a Fehér Ház munkatársai utólag bizonyítottan kijavítottak. A módosítások Biden ténybeli tévedéseinek kijavításától kezdve a kihagyott szavak hozzáadásán át, egészen az elnök mondanivalójának teljes megváltoztatásáig terjedtek – jegyezte meg a hírportál.

A Daily Caller elemzése szerint Biden összesen 20 alkalommal hibázta el például személyek, helyek és csoportok nevét vagy címét január 1. és április 24. között. Az elnök továbbá 12 alkalommal tévesen adott meg számokat, és gyakran összekeverte az ezrek, milliók, milliárdok és trilliók közötti különbséget. Biden ezenkívül gyakran összekeverte a névmásokat is, ilyen hibát Fehér Ház leiratai 13 alkalommal kellett korrigálni.

Az elnöknek húsz olyan tévedése is volt, amikor az egészségügyről beszélt. Egyik legemlékezetesebb az volt, amikor összekeverte az angol disabilities és diabetes szavakat, és így lettek a fogyatékkal élő idősekből, cukorbetegek az elnök egyik beszédében.

Biden gyakori hibái komoly kérdéseket vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy alkalmas-e egy második négyéves elnöki ciklusra. 81 évesen már most is ő a legidősebb elnök az amerikai történelemben, és egy második ciklus végén 86 éves lenne. A New York Times múlt hónapban közzétett felmérése szerint az amerikai választók 72 százaléka, köztük a demokraták több mint fele is egyetértett azzal, hogy Biden túl idős ahhoz, hogy eredményes elnök lehessen.