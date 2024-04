Nem fogja elhinni, kit húztak elő egy kis kampányolásra a román nacionalisták!

Úgy látszik, a pártot vezető George Simion még bensőségesebb viszonyt ápol Drakulával, vele mutatta be európai parlamenti képviselőiket is Targovistében, Havasalföld régi fővárosában, egy harmincperces „színdarabban” is szerepeltette, ahol egy töröknek öltözött statisztát vert el és hazafias mantrákat ismételt.

Az esemény kapcsán több elemző kételyeit fejezte ki nemcsak a párt euroszkeptikus programja kapcsán, de a tekintetben is, hogy jó ötlet lenne egy ennyire rossz európai imázsú figurával kampányolni éppen az EP-választásokra.