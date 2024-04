Lassan már mindennaposak a medvetámadások Szlovákiában

Az emberek és a medvék együttélése ugyanakkor politikai kérdéssé is vált Szlovákiában. A jelenlegi szlovák kormány jelentős mértékben enyhíteni akarja a medvék kilövésének most szigorú feltételeit. Robert Fico miniszterelnök kabinetje a múlt héten hagyta jóvá azt az alkotmányos törvénytervezetet, amely általában lehetővé teszi a településre tévedő medvék kilövését, a törvény elfogadásához azonban ellenzéki szavazatokra is szükség lesz. A legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia szerint azonban a törvény nincs összhangban az uniós joggal, mert az csak a bizonyítottan problematikus állatok kilövését teszi lehetővé.