A „texasi Orbán” okozhatja Biden vesztét

Biden azt állítja, hogy azért nem tud semmit tenni a határral, mert a „republikánusok nem engedik.” A New Yorker szerzője is ezt visszhangozza. A demokrata elnök tavaly egy omnibusz törvényben elhelyezve 14 milliárd dollárt kért a határhelyzet megoldására, ami számtalan olyan tételt tartalmazott, amit a republikánusok nem támogatnak, ezért el is utasították.

A helyzet annyira elfajult, hogy már demokrata polgármesterek is felszólaltak Biden bevándorlási politikája ellen. Az elnök azonban a republikánusokat hibáztatja.

A texasi SB-4 törvénnyel kapcsolatban április elején dönt a fellebbviteli bíróság, és várhatóan az ügy a Legfelsőbb Bíróságon fog landolni.

A szerző szerint Greg Abbott kormányzó „valódi célja” nem a határvédelem, hanem Biden kampányának megnehezítése.