Ez a Hummer olyan kemény, hogy már kerekei sincsenek (VIDEÓ)

Bár az AM General által gyártott Humvee-t is a hadsereg speciális igényei szerint tervezeték, így terepen szinte az is megállíthatatlan – hacsak nem találkozik egy aknával –, de még ezt is lehet fokozni.

A mattracks vállalat ugyanis hernyótalpakkal szereli fel az ügyfél igényei szerint a járművet. Ahogy a vezess.hu is írja, ez a megoldás bár számos hátránnyal jár, de egy biztos, mindenképpen egyedi kinéztet kölcsönöz a terepjárónak.

A hernyótalpakkal felszerelve akár több méter mély vízen is képes átjutni, és egyéb terepakadályok sem jelentenek neki problémát.