„Bármikor jöhet a mozgósítási parancs” – az Ungvári Egyetem magyar oktatója szerint esélytelen, hogy véget érjen a háború

Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar intézetének történelem oktatójával készített interjút az Infostart, amelyben Mihók Richárd elmondta: semmi esélyét sem látja annak, hogy teljes egészében véget érjen a háború. „A jelenlegi napi több százról napi 1-2 vagy 10 halottra fog lecsökkenni a szám. A jelenlegi frontvonalaknál egy demarkációs vonal fog kialakulni. Tűzszünet lehet, de béke nem hiszem” – fejtette ki véleményét. Mihók úgy látja, hogy az idén pedig még biztosan kitart a háború, minimum az amerikai elnökválasztást megvárja Oroszország.

Nem hagyhatja el Ukrajnát

A magyar intézet oktatója hadköteles korú férfi, aki nem hagyhatja el az országot. Tanárként felmentést élvez a katonai szolgálat alól, de a mozgósítás szigorításával ez akár változhat is. Arra a kérdésre, hogy milyen most egy 18 és 60 éves kor közötti férfi élete Kárpátalján Mihók Richárd úgy válaszolt: frusztráló, bizonytalan.

Bármikor jöhet a mozgósítási parancs”

– jegyezte meg. Igyekeznek normális hétköznapokat élni, már amennyire lehet. Viszont aggasztja, hogy bármikor hozhatnak egy olyan rendeletet, amely kimondja, hogy mostantól a tanárokat is mozgósíthatják, ezért nem lehetnek teljesen nyugodtak.

A férfiak immár két éve korlátozva vannak a szabad mozgásban.

Nemcsak az országot nem hagyhatják el, hanem a települések közötti mozgásban is korlátozva vannak, hiszen több helyen katonai ellenőrzőpontokat állítottak fel, ahol megállítják és átvizsgálják a járműveket. „Akinek nincs felmentése, az jobb, ha útnak sem indul, mert egy ilyen ellenőrzőponton azonnal kézhez kapná a katonai behívót” – fogalmazott az oktató, aki szerint

a háború hatásai a gazdaságon is megérződnek.

A burgonya és egyéb termékek ára rekordokat dönt, illetve ismét kilátásba helyezték, hogy a rezsiemelésekre vonatkozó háborús moratórium ellenére is, immár másodszor, emelnének a villamosenergia tarifáján. „Sokan elveszítették a munkájukat, sőt, sokan önként hagyták ott az állásukat, mert féltek attól, hogy ott fogják őket keresni és mozgósítani. Viszont most már legalább van áram, nem kellett sötétben kitelelni, mint 2022-ben, és az üzemanyag-ellátás is akadálymentes, nem úgy, mint 2022 tavaszán és nyarán. Az élelmiszerárak viszont egyértelműen nőttek, illetve ha az elektromos áram árát felemelik 6 hrivnyára, azaz duplájára, az egy újabb plusz terhet ró a lakosságra” – fogalmazott az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar intézetének oktatója.

