Lai Ching megválasztásával először fordult elő az ország demokratizálódása óta, hogy egymás után három ciklusban is ugyanaz a párt adja Tajvan elnökét. A második helyre a Pekinggel szemben hagyományosan barátságosabb hangot megütő KMT (Kuoingtang) jelöltje, Hou Yu-ih került, míg a harmadik helyen Ko Wen-je végzett, akit a TPP (Taiwan People’s Party) jelölt elnöknek.

A sziget sorsa az elmúlt időszakban egyre inkább a nemzetközi figyelem középpontjába került. Ennek egyik oka, hogy a tajvani félvezető technológia egyedülálló.

Érdekes módon a félvezetőipar stratégiai fontosságára nemcsak a világjárvány ébresztette rá a kínai vezetést, hanem az amerikai szankciók is nyilvánvalóvá tették, hiszen korábban a félvezetőgyártás nem állt a kínai stratégiai tervezés, iparfejlesztés középpontjában. Nem volt értelme ennek, mivel a termékekhez a kínai vállalatok korlátozások nélkül hozzáférhetek, s így egyszerűen megvásárolhatták ezeket. A Covid és az amerikai szankciók, valamint az egyébként is globálisan növekvő geopolitikai feszültségek hozták meg e korábbi politika felülvizsgálatát, majd tették Tajvant a korábbinál is értékesebbé a kínai vezetés számára.

Ugyanakkor véleményem szerint vannak más okok is, amelyek miatt a sziget további sorsa fordulóponthoz érkezett. Először is,

a kínai gazdaság régóta jelentős problémákkal küzd, és a Covid utáni időszak rövid gazdasági fellendülése hamar kifulladt.

A belső kereslet jelenleg nagyon visszafogott a kínai gazdaságban, amely a lakosság bizonytalanságát jelzi, és ebben a környezetben a nacionalista hangok megütése Tajvan esetében a lakosság politikai támogatását erősítheti. Ez talán a legrövidebb távú tényező, de a következő hónapokban fokozhatja a feszültségeket a tajvani szorosban.

Másrészt a lakosság identitásának átalakulása hosszú távon befolyásolja a sziget jövőjét. Míg a lakosság a 90-es évek elején még kettős – kínai és tajvani – identitásúnak vallotta magát, ma a döntő része csak tajvaninak gondolja magát. A National Chengchi University 1992-ben elkészített felmérése alapján a lakosság 17,6 százaléka mondta magáról, hogy csak tajvani, ez a szám 2023-ra 62,8 százalékra emelkedett. A magát csak kínainak valló népesség mindig is kisebbségben volt, 1992-ben 25,5 százalékra, mára pedig 2,5 százalékra zsugorodott.

A fordulópont a felmérések szerint 2008-ban történt, ekkortól változott a kettős identitásúak többsége csak tajvani identitású többséggé.

Úgy tűnik, a tajvani identitás felerősödése hosszú távon nemcsak a választásokra gyakorol hatást, hanem Tajvan külpolitikai lépéseire is.