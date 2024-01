Amerikai beismerés: Orbán Viktort megfenyegették Ukrajna miatt

A The Wall Street Journal szerzője úgy látja, fenyegetéssel és engedményekkel próbálják meg rávenni az Európai Unió vezetői Orbán Viktort arra, hogy ne vétózza az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagot. Azt is leszögezte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek lassan a háború reális lezárásán is gondolkodnia kellene.

Az európai nemzeteknek egyenként kell folytatniuk Kijev segélyezését, ha fenyegetéssel és engedménnyel nem tudják rávenni Orbán Viktort arra, hogy hagyjon fel az uniós tervek akadályozásával – írja a The Wall Street Journal, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a fronton harcoló ukrán egységek egyre többször panaszkodnak lőszerhiány miatt, az ország szövetségesei pedig vonakodnak még több segítséget nyújtani. William A. Galston szerint ez főképp arra vezethető vissza, hogy Magyarország „oroszbarát vezetője", Orbán Viktor megvétózta az Európai Unió 50 milliárd eurós segélycsomagját a legutóbbi EU-csúcson. A szerző azt állítja, hogy ez vészhelyzetet jelent Ukrajnának, és Joe Biden amerikai elnöknek hamarosan lépnie kell.

Az újságíró megjegyzi, ha sikerül is célba juttatni az ukránoknak szánt pénzt, Volodimir Zelenszkijnek akkor is el kell gondolkodnia a háború reális lezárásán, mert az ellentámadás kudarcot vallott, és nem valószínű, hogy vissza tudják foglalni az oroszok által megszállt területeket. *** A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára. Nyitókép: AFP/Alejandro Pagni

