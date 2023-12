Szinte mindent elrontottak ezen a török hódításokat bemutató térképen

Kíváncsiak lennénk, hogy átmenne-e egy vaktérképes történelemteszten annak a tíz éve megjelent könyvnek a grafikusa, amely az Oszmán Birodalom hódításairól szól.

A The Grandeur and Sultans of the Ottoman Empire című munka Aksit Yayincilik tollából jelent meg 2013-ban Isztambulban, és a 24.hu egy Facebook-csoport nyomán szúrta ki, hogy a könyv nagyméretű ábráján a homok színnel jelölt részek a Szulejmán előtti Birodalmat, a pink Szulejmán hódításait, illetve a vazallusokat, a zöld pedig a következő szultánok sikeres terjeszkedéseit mutatják:

Akár kérdés is lehetne, hogy számolja össze a hibákat, de ebben segítünk is az olvasónak: vegyesen szerepelnek a városok nevei, hol a török, hol az eredeti nyelvű városnév van feltüntetve. Béccsel, Belgráddal, Tesszalonikival, vagy épp Varsóval ellentétben Eger, Mohács, illetve az 1596-ban a török elleni tizenöt éves háború legvéresebb ütközetének helyet adó Mezőkeresztes rejtélyes okból szintén törökül, Eğri, Mohaç, illetve Haçova írásmóddal szerepel, ráadásul jókora távolságra valódi helyüktől.

A térképen nincs jelölve a Kárpát-medence vízrajza, és a Balaton sem a megszokott helyén található.