Hivatalos: megvan az orosz elnökválasztás időpontja

Az orosz törvényhozás március 17-re tűzte ki az ország 2024-es elnökválasztásának időpontját, ezzel egy lépéssel közelebb került Vlagyimir Putyin ötödik hivatali ciklusához – írja az AP.

A Föderációs Tanács, az orosz parlament felsőházának tagjai egyhangúlag szavazták meg az időpontot meghatározó rendeletet.

„Ez a döntés lényegében a választási kampány kezdetét jelenti” – mondta Valentina Matviyenko, a Föderációs Tanács elnöke.

Az AP azt írja, a 71 éves Putyin még nem jelentette be, hogy újra indulna az elnöki székért, de az elkövetkező napokban várhatóan be fogja jelenteni, most, hogy az időpontot kitűzték.

Nyitókép: Krisztyina Kormilicina/MTI/AP/Pool/Kreml