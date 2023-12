Egy kijevi csapat 25 focistáját besorozták az ukrán hadseregbe

Az ukrán Premier League-ben szereplő kijevi Obolony labdarúgói idézést kaptak az ukrán toborzással és szociális támogatással foglalkozó területi központtól – számolt be a helyi sajtó a TaToTake című műsor házigazdájára, Mihail Szpivakovszkijra hivatkozva.

Ezzel gyakorlatilag az ukrán labdarúgást is elérte a háború.

„Most az ukrán labdarúgók fő üdülőhelye Bukovel. Ha Bukovelbe mész, nehéz lesz úgy lépni, hogy ne találkozz egy focistával. Néhányan még síelnek is. Valójában ez nagyon is ellentétes azzal, ami a héten történt az Obolony játékosaival. Információink szerint az Obolony 25 főre szóló csoportos idézést kapott” – mondta Szpivakovszkij. Mindez egybevág Demkó Attila minapi elemzésével, aki szerint félmillió katona hiányzik az ukrán seregből.