Washingtonban tízezrek gyűltek össze, hogy Izraelt biztosítsák támogatásukról

Washingtonban több tízezer ember gyűlt össze az Izrael melletti szolidaritás jeleként kedden. Az Egyesült Államok fővárosának központjában, a nemzeti emlékhelyen, a National Mallon izraeli zászlókkal vonultak fel a résztvevők, akik az ország minden részéből érkeztek.

Az izraeli és amerikai zászlókkal szegélyezett színpadon helyi idő szerint délután a tüntetésen szólal fel a Kongresszus alsóházának republikánus elnöke, Mike Johnson, valamint a kisebbségben lévő demokraták vezetője, Hakeem Jeffries és szenátorok is pódiumra lépnek.

A megmozdulást szigorú biztonsági előkészületek előzték meg, és a Nemzeti Gárda egységeit is kirendelték

London

A nyugati világban az izraeli-palesztin háború kitörése óta gombamód szaporodtak el a palesztinpárti tüntetések. Szombaton is százezrek tüntettek Londonban a palesztinok mellett. A rendőrség többtucatnyi ellentüntetőt őrizetbe vett. Ez volt az ötödik olyan szombat egymás után, amikor tüntetők vonultak a brit főváros utcáira, tiltakozva a Gázai övezetben zajló izraeli hadműveletek ellen. A mostani londoni demonstráció azonban minden eddiginél nagyobb volt:

a Scotland Yard szombat esti becslése szerint a megmozduláson 300 ezren vettek részt.

New York

Emlékezetes volt, amikor az Izrael-ellenes, a zsidó állam felszámolását követelő tüntetők megrohamozták a Grand Central vasútállomást New Yorkban. Az állomást a demonstráció miatt épp lezárták, a vandál tüntetők azonban be akartak törni az épületbe, a rendőrökkel is összetűzésbe kerülve. A csőcselék tagjai előzőleg egy másik városrészben felgyújtották az izraeli zászlót is. Majd a többezres tömeg Manhattan-en, ablakokra és kirakatokra az izraeli népirtást hirdető matricákat ragasztva,

a New York Times épületére pedig művért fröcsköltek.

