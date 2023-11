Rendkívül nehéz helyzetbe hozták az ukránok az oroszokat a Dnyepernél

Komoly katonai kihívás elé állították az ukránok az orosz katonai vezetést Herszon megyében – írja legújabb jelentésében az Institute for the Study of War (ISW). A jelenlegi állás szerint az oroszoknak máshonnan kell átcsoportosítaniuk alakulatokat, ezzel viszont máshol gyengülne a védelmük.

Orosz beszámolók szerint a Dnyeper keleti partján egyre több pontot tartanak ellenőrzésük alatt az ukránok, és támadják az oroszokat.

Az ISW jelentésében arról ír, Moszkva komoly dilemmába került, hogy honnan csoportosítson át erőket erre a területre. Az már bebizonyosodott, hogy a térségben tartózkodó orosz erők önmagukban nem fogják megállni a helyüket, így mindenképp erősítésre lesz szükség.

A Dnyeper keleti partján már nyár közepe óta folyamatosan támadásokat intéz az ukrán haderő, mostanra pedig egyre hatékonyabbnak tűnik Kijev stratégiája.

Nyitókép: ARIS MESSINIS / AFP