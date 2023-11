Putyin: Az Ukrajnában burjánzó korrupció mértéke páratlan a világon

Ahogy korábban megírtuk, egyre több kritikus hang érkezik a szövetséges államok részéről is az Ukrajnában tapasztalható korrupció miatt. Most az orosz elnök, Vlagyimir Putyin pénteken is beszélt az Ukrajnában tapasztalható korrupcióról az Orosz Közkamara új tagjaival tartott találkozón – írta meg a TASZSZ.

Putyin elmondta, hogy

bár Oroszországban is folyamatosan küzdenek a korrupció ellen, ugyanakkor ami Ukrajnában tapasztalható ezen a téren, az példátlan a világon.

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy személyes tapasztalatai is vannak ezzel kapcsolatban, amelyeket korábbi ukrán vezetőktől hallott. Egy meglehetősen súlyos állítást is tett, mikor az illegális fegyverkereskedelmen keresztül mondott egy példát az Ukrajnában tapasztalható korrupcióra.

Állítása szerint az Ukrajnának szánt nyugati fegyverszállítmányok egy része az illegális fegyverpiacon keresztül eljutott az afganisztáni tálibokhoz.

Putyin szerint az ukrajnai fegyverek így könnyen eljuthatnak bárhová a világon. A beszédében Putyin hangsúlyozta az Ukrajnában uralkodó korrupció súlyosságát és az ezzel járó veszélyeket.

***



Nyitókép: Grigorij SYSOYEV / POOL / AFP