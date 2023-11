Már működnek Berlinben az első meleg és leszbikus napköziotthonok, várják a kicsiket!

Elemző: Ez bűncselekménnyel ér fel

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a hír kapcsán közölte, a genderőrület a berlini meleg és leszbikus óvoda megnyitásával tetőfokára hág Németországban. Ezzel a gyermekeiket a saját szüleik és az állam, az egészséges fejlődésükben veszélyezteti.

Kisgyermekes apukaként állítom: ez már nem csupán melegpropaganda, hanem emberkísérlet, amely ellen minden lehetséges fórumon tiltakozni kell.

A szexualizálás, kiváltképp a normalitással szembeni szexualizálás erőszakos terjesztése bűncselekménnyel ér fel, hiszen olyan dolgokat erőltetnek vele, amelyet a gyermek nem ért és érdektelen számára. Egy ilyen intézménybe járó gyermekben majd pszichésen is nyomot hagynak az itt látottak, tapasztaltak, és mindez a felnőttkorban üt majd vissza egyéni és társadalmi szinten is. Döbbenetes az a tény is, hogy az óvoda létrehozását kezdeményező, berlini melegtanácsadói testületben egy pedofíliát mentegető férfi is ül. Magyarországon a gyermekvédelmi törvény és a társadalmi elutasítottság miatt az ilyen kezdeményezéseknek ellent tudnánk állni. El a kezekkel a gyermekektől!” – fejtegette.

