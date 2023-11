iPad mini 7: előre a jövőbe – ilyen lesz az Apple egyik legújabb táblagépe!

A fejlődésnek nem lehet gátat szabni, pláne egy olyan globális brand esetében, mint az Apple. A cég mérnökei folyamatosan törik a fejüket a mindenkit lenyűgöző újdonságokon, így van ez a legújabb fejlesztés, az iPad mini 7 esetében is. Hogy jó munkát végeztek-e, arra a még mindig bizonytalan dátumú megjelenés után kaphatjuk meg a pontos választ.

Jelentős arculatváltáson ment keresztül az Apple legkisebb iPadje 2021 végén. Az amerikai multinacionális informatikai vállalat teljesen újratervezte a hatodik generációs iPad minit – nagyobb kijelzővel, touch ID-vel és továbbfejlesztett előlapi kamerával. Ez volt az első jelentős dizájnváltozás a modell 2012-es bemutatása óta. A népszerű tablet 2022-ben frissítés nélkül ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, de a pletykák szerint hamarosan megjelenhet végre a legújabb csúcskategóriás kedvenc, az új iPad mini 7. generációja.

Mikor érkezik meg az új iPad mini 7?

Közel két év telt el a 6. generációs iPad mini megjelenése óta, és a többi iPad mini modell megjelenési dátuma alapján a legújabb verzió megjelenése is idén év végére tehető, de ahogy közeledünk a karácsonyhoz, úgy egyre valószínűbb, hogy csak 2024. tavasszal indul majd az értékesítés. Az Apple jellemzően ősszel frissíti a minit, de nem példa nélküli, hogy tavasszal jelenti be az új modellt.

Az iPad mini megjelenéseinek időpontjai: iPad mini 6. generáció: 2021. szeptember

iPad mini 5. generáció: 2019. március

iPad mini 4. generáció: 2015. szeptember

iPad mini 3: 2014. október

iPad mini 2: 2013. október

iPad mini: 2012. október

Az Apple elismert elemzője, Ming-Chi Kuo 2022. decemberében azt mondta, hogy az új iPad mini 2023 végén vagy 2024 elején kerül a boltok polcaira. Egy biztos: még minden bizonytalan, főleg, hogy egyes sajtóhírek szerint a cég közben egy új iPad Pro készüléken is dolgozik.

Mennyibe kerül majd az új iPad mini 7?

Az újratervezett iPad mini 6. generáció megjelenésekor 100 dollárral drágult az előző modellhez képest, 499 dollárért lehetett hozzájutni. Ez az ár még magasabb volt az Egyesült Államokon kívül, az Egyesült Királyságban például 90 fonttal került többe. Mivel az iPad mini 7 hasonló lesz az iPad mini 6-hoz, valószínűleg változatlan marad az ára, azt pedig csak remélhetjük, hogy világszerte némileg kedvezőbb áron kínálják majd a terméket.

Építenek a márkahűségre: az Apple logójával ellátott technológiát rendre hatalmas és fanatikus tábor várja

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Milyen funkciókkal rendelkezik az iPad mini 7?

Az új iPad mini várhatóan a jelenleginél is lenyűgözőbb processzorral és az eddigiekhez képest megnövelt tárhellyel rendelkezik majd. Az iPad mini 6 az iPhone 13-ban, miniben, Proban és Maxban megtalálható A15 Bionic chipet használja, Kuo decemberben azonban arról számolt be, hogy az új iPad mini vonzereje az új processzor lesz, az A16 chip, amely az iPhone 14 Pro és Max, valamint az iPhone 15 és 15 Plus készülékekben is dolgozik.

A jelenlegi iPad mini 6. generációján az alapmodell meglehetősen csekély 64 GB-os tárhellyel indul. Egy olyan eszköznél, mint az iPad, amelyen filmek, tévéműsorok, könyvek, képregények, magazinok, játékok és sokféle alkalmazások tárolhatók, ez a mennyiség gyakran problémát jelenthet, különösen egy nyaralás. vagy hosszabb utazás esetén. A fájlméretek folyamatosan nőnek a jobb minőségű kamerák és szoftverek miatt, így a meglévő 64 GB megduplázása fogyasztóbarát megoldás lenne.

Új külsőt kap az iPad mini 7?

Feltűnően visszafogottak voltak az új modell fejlesztése körüli pletykák, ez azt jelentheti, hogy az iPad mini 7 dizájnja nagyjából megegyezik a 6. generációs modellével. Várhatóan a kijelző mérete sem változik majd, a színei azonban merészebbek lehetnek. Az iPad mini 6. generációjának egyik legnyilvánvalóbb újítása az Apple vadonatúj színpalettája volt. Választható színként az ezüst, az űrszürke, a zöld, a rózsaszín, az égkék, a lila, a rózsaszín arany és a csillagfény számos érdekes árnyalata is megjelent az iPad Airen. Ésszerűnek tűnik azt feltételezni, hogy ezek közül néhány verzió eljut a minibe is. Ráadásul most, hogy az iPad 10. generációja merész színválasztékot hozott, az iPad mini is teljesen új palettát kaphat.

Világszerte lázban tartja a rajongókat az Apple legújabb fejlesztése, az iPad mini 7

Fotó: Norikazu Tateishi/Yomiuri Shimbun via AFP

Fotó: Peter Parks/AFP