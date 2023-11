Financial Times: Orbán Viktor a leghosszabb ideig hivatalban lévő uniós vezető

A magyarországi Orbán Viktor most a leghosszabb ideig hivatalban lévő uniós vezető. A magyar kormányfő pályafutása azonban azt mutatja,

hogy a szélsőjobboldallal szembeni önelégültség veszélyes

– írja a Financial Times Orbán Viktor politikájáról.

Arra is kitérnek, hogy Orbán Magyarországon 2010-ben tért vissza a hatalomba, és még mindig miniszterelnök. Az amerikai elnökválasztás arra is csábíthatja az „európai szélsőjobbot”, hogy Donald Trump retorikáját és módszereit utánozza – itt a lap aztán említi a „választási eredmények megkérdőjelezését”, de említi a bevándorlók deportálását is.

