„Netanjahu kiprovokálta a Hamász támadását” – hangzik el a Partizán élő műsorában

A Partizán csütörtöki élő műsorában az izraeli háború legfrissebb fejleményeiről számol be, és a meghívott vendégekkel azt elemzik, mi vezetett a háború kitöréséhez, igazolja-e bármi a terrortámadást és az arra érkező izraeli választ, illetve hogyan hat majd Benjámín Netanjáhú hatalmára a kialakult konfliktus: belebukik a miniszterelnök, vagy pont, hogy megerősödik?

Az izraeli kormány gyengeségét használta ki a Hamász

A műsor vendége volt többek között Feledy Botond, a Partizán külpolitikai szakértője, illetve Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő. Mindkét szakértő elítéli a Hamász támadását, ugyanakkor Feledy Botond az izraeli kormányt is felelőssé teszi a támadásért. Emlékeztet, hogy Benjamin Netanjahu vezetésével megalakult Izrael legjobboldalibb, legradikálisabb kormánya, amely szerinte az elmúlt időszakban mindent megtett azért, hogy kiprovokálja a Hamász támadását. Hozzátette, emellett Netanjahu intézkedései veszélyeztették a hadsereg működését, ami újabb felhívás lehetett a terroristáknak. A szakértő úgy véli, ezt a társadalmi megosztottságot használta ki az ellenség.

Erre reagálva Tálas Péter kijelentette:

Én is azt gondolom, hogy a fő felelősség egyértelműen a Netanjahu-kormányé.”

Szerinte ezzel az izraeli társadalom is tisztában van. Tálas hozzátette nem meglepő, hogy a Hamász és Irán kihasználja ezt a helyzetet, hiszen szerinte mindenki így tenne.

Nem csak a Hamászt, Izraelt is felelősségre kell vonni

A műsorban megszólalt egy házaspár is, Szekeres Hanna szociálpszichológus és Hegedűs Arnó ügyvéd, akik a jelenlegi konfliktust két különböző szemszögből látják. Szekeres Hanna hat évet ért Izraelben, és elmondta, annak idején úgy utazott ki az országba, hogy azt gondolta: Izrael egy álom megvalósulása, egy állam, ahol a zsidók végre biztonságban élhetnek. Elmondta, izraeli tartózkodása alatt nemcsak arra jött rá, hogy milyen naiv volt, de megismerte a másik oldal, a palesztinok perspektíváját is. Hozzátette, az erőszak minden formáját el kell ítélni, ahogy a Hamász mostani támadását is, de ugyanennyire el kell ítélni az Izrael által elkövetett erőszakot is, és akár szankcióval, akár bojkottal kell válaszolni a kormány intézkedéseire.

Lehet, hogy nem lehet összehasonlítani azt, ami most történt azzal, amin 60-70 éve keresztülmennek a palesztinok, de muszáj konzisztensnek lenni, és szankcionálni kell Izraelt”

– vélekedik Szekeres. Gulyás Márton kérdésére, hogy milyen szankciókra gondol, kijelentette: vagy gazdasági, vagy kulturális bojkottra, de mindenképpen valami nemzetközi következménynek kell történnie.

Nem lehet kontextus nélkül vizsgálni a történteket

Azzal kapcsolatban, hogy szerinte a Hamász támadása antiszemitizmusnak minősül-e, azt válaszolta, ez nem antiszemita, hanem anticionista támadás volt az izraeliek ellen. Hozzátette, előítéletkutatóként zavarja, amikor az antiszemitizmust és az anticionizmust összemossák. Míg előbbi a nem Izraelben élő zsidók ellen, származásuk miatt irányuló gyűlölet, utóbbi az Izrael államban élő zsidók elleni.

Szerinte az izraeli konfliktus kirobbanásakor egy elnyomásban élő nép indított háborút az elnyomói felé. Hangsúlyozta, ezzel nem akarja felmenteni a Hamászt, de ez a kontextus, és nem lehet kontextus nélkül tekinteni ezekre a történésekre.

