Ennek biztos nem fognak Moszkvában örülni: súlyos csapás érte az orosz flottát

Az Ukrajinszka Pravda számolt be az ukrán különleges erők közleményéről, melyben elárulták a most éjszaka lezajlott „Szitakötő” hadművelet eredményeit. Ezekből kiderült, hogy Bergyanszk és Luhanszk bázisaira mértek csapást az ukránok.

A két oroszkézben lévő bázison nagy mennyiségű lőszert, harci helikoptert és speciális felszerelést tároltak, így az ukrán támadás érzékenyen érhette az orosz erőket. Már csak azért is, mert az ukrán közlés szerint keddre virradóra kilenc különböző típusú harci helikopter is megsemmisült, továbbá a földdel egyenlővé tettek „speciális felszereléseket”, továbbá a lőszerraktárak is csapást kaptak, valamint légvédelmi rakétarendszereket is megsemmisítettek. Utóbbinál nem tudni, pontosan mennyit sikerült üzemképtelenné tenni. A két bázis kifutópályái is megsérültek.

A Portfolio megjegyzi, hogy az ukrán hírszerzés az orosz veszteségek közlésében szokott a legnagyobbat tévedni, így érdemes a jelentést fenntartásokkal kezelni az adatokat. Az oroszok egyelőre nem reagáltak az üggyel kapcsolatban.

A nyitóképen egy KA-52-es helikopter Oroszországban. Fotó: Vitaly TIMKIV / AFP