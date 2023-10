Átkeltek a Dnyeperen az ukránok, új ellentámadás indulhat

Az Institute for the Study of War (ISW) beszámolója szerint az ukrán csapatoknak tartós állásokat sikerült elfoglalniuk az orosz területeken miután átkeltek a Dnyeperen. Mint írják, egy ukrán gyalogdandár és két szabotázs-, valamint felderítő csoport tudott átkelni a Herszon melletti Antonivszkij vasúti hídon.

Orosz hírforrások is megerősítették, hogy az ukránok 30 kilométert tudtak előrehaladni és sikerült elfoglalniuk a Krynky faluban felállított katonai bázist. A beszámoló szerint Herszon megye oroszok által megbízott vezetője, Vlagyimir Saldo is elismerte, hogy ukrán csapatok jelentek meg az irányítása alatt lévő területeken.

Az ISW szerint az ukrán átkelés a Dnyeper folyón egy nagyobb hadművelet része lehet, mint a korábbi razziák. Amennyiben sikerül kiépíteniük egy folyamatos utánpótlás útvonalat a hídon keresztül, akkor az intézet szerint meglehet az esélye annak, hogy az orosz védelmen áttörve megnyíljon az út az orosz déli parancsnokság központja, Melitopol felé.

