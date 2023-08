Sarkozy ismét megszólalt a háborúról: szerinte a Krímet meg kell hagyni Oroszországnak

Nicolas Sarkozy korábbi francia elnök ismét interjút adott a Le Figarónak, amelyben arról beszélt, Kijevnek meg kell maradnia összekötő kapocsként a Kelet és a Nyugat között. A magyar származású francia politikus korábban arról beszélt, a lapnak, hogy szerinte fel kéne hagynia az EU-nak az ukrán-barát politikával.

Bár elismerte, hogy csakúgy, mint az ő elnöksége idején Georgiában, Putyin most is felelős a történtekért, az orosz elnököt meg lehetne győzni, hogy vonja ki csapatait Ukrajnából. Elmondta, annak idején rá tudta bírni Putyint, hogy ne vonuljon be Tbiliszibe, aki szerinte nem változott meg azóta.

Sarkozy szerint a Krímet meg kell hagyni Oroszországnak, mert az ott élők többsége az oroszokhoz húz. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy Kijevet nem szabad felvenni sem a NATO-ba, sem az EU-ba, mert meg kell maradnia összekötő kapocsként.