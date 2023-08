Korán-égetés: a svéd király elleni terrortámadásra buzdította a híveit az al-Kaida

A svéd király elleni támadásra buzdította híveit az al-Kaida terrorszervezet, mely után nem sokkal magasra emelték a terrorfenyegetettség szintjét Svédországban – írta meg a Magyar Nemzet. A lap szerint a svéd miniszterelnök azzal reagált nemzete biztonsági és hírszerző szolgálatának a bejelentésére, miszerint az eddigi hármasról négyesre emelik (egy ötös skálán) az ország terrorfenyegetettségének a szintjét, hogy

„ne félj, de legyél éber”.

Ulf Krisersson azért hozzátette, megérti, hogy sok svéd aggódik az új és magasabb fenyegetettségi szint miatt, s arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban több terrortámadást is sikerült megakadályozniuk belföldön és külföldön is egyaránt.

A biztonsági helyzet romlása részben annak köszönhető a lap szerint, hogy

a muszlim világban romlott Svédország megítélése, többek között a rendszeres stockholmi Korán-égetések következtében.

Az elmúlt hónapokban számos esetben égettek svéd zászlót, és tartottak erőszakos demonstrációkat muszlim országokban, és az al-Kaida terrorszervezet is „hadüzenetet” intézett Svédország és Dánia ellen.

Az al-Kaida egyenesen bosszúra szólította fel az iszlamistákat, hogy szervezzenek támadásokat többek között XVI. Károly Gusztáv svéd király, illetve diplomaták és nagykövetségek ellen.

A Säpo ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szint emeléséről szóló döntés nem köthető egy eseményhez, vagy szervezethez, mint ahogy azt is közölték, a fenyegetés várhatóan hosszabb ideig fenn fog állni. A svéd intézkedéssel párhuzamosan Koppenhága azt közölte, nem változtatnak a dániai terrorkészültség szintjén.

Nyitókép: Sanaullah SEIAM / AFP