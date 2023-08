„Verbove. Egy ukrán forrás szerint 6 km szélességben foglalták el az ukránok a Szurovikin vonalat, ez a maximális »állítás«, más nyugati forrás szerint alapvetően gyalogos/felderítő egységek Verbove térségében átszivárogtak a vonalon. Az utóbbiról van geolokált videó is – ezt ténynek lehet tekinteni. Az oroszok egy része is veszélyesnek tartja, bár a pr szöveg az, hogy az ukránok csak fejjel rohannak a falnak.

Valószínűleg az áll közelebb a valósághoz, hogy gyalogos felderítők szivárogtak át az orosz fő védelmi vonal egy viszonylag szűkebb szakaszán, de már ez is komoly ukrán siker. Találtak egy gyenge pontot az orosz védelemben, kihasználták és most az oroszok vannak lépéskényszerben. Láthatóan az orosz parancsnokok dél felé várták az ukrán támadást – nem ott jött. Az ukrán/nyugati felderítés jó -és most, hogy az ukránok szinte minden erőt egy irányba koncentrálnak, van eredmény.

Jelent-e ez áttörést? Akkor ha teljes mélységében, fenntarthatóan történik meg a dolog, azaz Verbove szilárdan ukrán kézbe kerül. Ha az irányt nézzük, ez nem közvetlen Tokmak iránya, de három hónap nagyon lassú haladása után Verbove gyors elfoglalása figyelmet keltő eredmény lenne. Attól is függ, az oroszok tudnak-e erre a frontszakaszra erőket átcsoportosítani Kupjanszkból – ennek lehetnek logisztikai vagy egyéb akadályai, nem tudom.

Más: ezek az Oryx alapű legfrissebb veszteség adatok – nagyjából paritás van, de mivel az ukrán információvédelem sokkal jobb, alighanem nagyobb az ukrán eszközveszteség. Érdemes nézni, hogy Pszkovban mit fel nem posztolnak az oroszok – ilyen fegyelmezetlenség az ukránoknál sokkal kevesebb van.

Összegzés: ha az ukránok fenn tudják tartani a nyomást és az oroszok valamiért nem tudnak elegendő utánpótlást hozni, ebben a térségben lehetnek még ukrán sikerek a rossz idő beállta előtt.”

