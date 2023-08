Berobbanhat Németországba a nemzeti balos populizmus?

Az összetett társadalmi válsággal szembesülő, globális hatalmak által épp balról-jobbról kicselezett, nehezen működő baloldali-liberális kormánykoalícióval megáldott

Németországban úgy tűnik, megérett az idő egy politikai forradalomra.

Na nem éppen egy konkrét revolúcióra, bár arra is vannak példák a német történelem válságos éveiből, hanem egy komoly átrendeződésre a pártok világában.

Annak motorja pedig Sahra Wagenknecht lehet. Ugyan a még a Baloldal (Linke) pártban politizáló Wagenknecht hosszú évek óta ismert a német politikában, és sajátos radikális nézeteit sem rejti véka alá, az idő, úgy tűnik, most érett meg arra, hogy Münchhausen bárónőként magamagát emelje föl a legmagasabb politika színterére. Az, hogy beleveti-e magát az eddigi legnagyobbat szólni képes politikai kalandjába vagy sem, csak rajta áll.

De hogy ki ez a Sahra Wagenknecht? Korábban már írtunk róla portrécikket, amikor éppen megint ráirányult a német nyilvánosság figyelme. És az egyre többet irányul rá. Mint tavaly írtuk:

Wagenknecht a német politika egyik legkülönösebb figurája.

A perzsa apától és német anyától született nő Jéna vidékén nőtt fel, majd Kelet-Berlinbe került, ahol 1989-ben (!) belépett az NDK-állampártba, az SED-be, mert hitt abban, hogy a Honecker-pártot még meg lehet menteni. Wagenknecht aztán ott maradt az NDK megsemmisülése és a keletnémet kommunista állampárt romba dőlése után is a romok között: 1991-től az utódpárt PDS színeiben folytatta, azon belül is az ortokommunista szárnyban. És már akkor is igen megosztó személyiség volt, sokan nem is voltak hajlandók vele dolgozni. Mert Sahra Wagenknecht azért elég nehéz ember, ami sok nehézséget okozott és okoz neki politikai karrierje során – írtuk korábban.