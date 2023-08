Lengyel–magyar emberi viszonyok – A legrosszabb a közöny

Lengyelországban három-négyezer magyar él, főként ideiglenesen ott tartózkodók vagy ott dolgozók a magyar konzulátus lapunknak adott tájékoztatása szerint. Noha hagyományosan Krakkót tekintjük a magyarbarátabb lengyel nagyvárosnak, valójában Varsóban működik az egyetlen bejegyzett, magyarokat tömörítő egyesület, a Lengyelországi Magyar Egyesület, hétvégi magyar iskolával, szakkörökkel, pezsgő kulturális élettel. Két merőben eltérő hátterű lengyelországi magyart kérdeztünk arról, hogyan élik meg a lengyel–magyar barátságot is próbára tevő orosz–ukrán háború mindennapjait.

Gizińska Csillát „a szíve vitte Lengyelországba”, ahogy meséli. A Varsói Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének felvidéki származású vezetője a nyolcvanas években az ELTE-n ismerte meg lengyel férjét, s a rendszerváltás után a fiatalember hazájába költöztek, az északi Poznańba. Szerencséjük volt: éppen akkor nyílt meg a krakkói és varsói után a harmadik magyar szak, aminek így Gizińska Csilla alapítója is lett, s az első években a megadott 60 helyre 300-400 hallgató jelentkezett. 2002-ben aztán Varsóba mentek, ahol egy egész kis magyar világba csöppentek, „szinte mindennap voltak magyar kulturális események, volt diaszpóra, így a honvágyam is alábbhagyott”, utóbb a tanszék vezetésére is felkérték. Mint mondja, a lengyelek részéről mindenütt őszinte szimpátiával találkozott, itt magyarként kivételes szeretet vette körül.