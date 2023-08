Az aranyat tűzben próbálják – Rágalomhadjárat után Magyar Becsület Rendben részesült Böjte Csaba

Az egyik legmagasabb állami kitüntetéssel, a Magyar Becsület Renddel ismerték el augusztus 20-án Böjte Csaba harmincévnyi áldozatos szolgálatát. A ferences szerzetes három évtizeddel ezelőtt fogadta be az első gyermeket, akit azóta hatezer másik követett, s mostanra a Dévai Szent Ferenc Alapítvány – ahogy a barát maga is – fogalommá vált nemcsak Erdélyben, de mindenhol, ahol magyarul beszélnek. A kezdetekre visszaemlékezve egy interjúban elmesélte: egy szegény asszony kérte meg először, hogy fogadjon be egy árva gyereket. Mivel épp szentmisét tartani készült, hogy időt nyerjen, megkérte az asszonyt, üljön be a padba, s imádkozzanak mindketten, jelet kérve Istentől a gyerkőc sorsát illetően. S hát mit ad Isten, a napi evangéliumi szakasz éppen ez volt: „Amit eggyel e legkisebbek közül megtettetek, velem tettétek.” „Amikor felolvastam ezt a mondatot, és felnéztem, csak az asszonyt láttam, amint vigyorog” – elevenítette fel. Így kezdődött a mű, harminc esztendő múltán pedig Novák Katalin köztársasági elnök e szavakkal méltatta a szerzetest, amikor Esztergomban átadta a rangos kitüntetést: „A jóság iránti elkötelezettséggel éli az életét, tudását pedig úgy adja tovább, ahogyan az általa felnevelt gyerekek is gondoskodnak a rászorulókról.”

Ki szívét osztja szét

„Ha tehetném, tízezer kis részre darabolnám, s mindenkinek adnék belőle” – mondja Böjte Csaba a Mandinernek, amikor arról érdeklődünk, milyen érzés a becsületrend birtokosának lenni. Magyarázatként hozzáfűzi: kapnának belőle a hosszú évek alatt vagy épp e napokban is náluk növekedő gyerekek, akik „hagyták, hogy fölneveljük őket”, és a munkatársai is, akikkel együtt dolgozhatott, akár néhány hétig önkénteskedtek Déván, akár éveken, esetleg évtizedeken át tették lelkiismeretesen a dolgukat. „S akkor még a támogatóinkról nem is beszéltem” – jegyzi meg.