Másfél millió dolláros elit villába költözött a BLM-vezér

Az ingatlan ráadásul egy gazdag fehérek lakta enklávé közepén található.

Hatalmas felháborodást okozott, amikor kiderült: a Black Lives Matter (Fektete életek számítanak) mozgalom vezére egy másfél milló dollár értékű luxusingatlant vásárolt új otthonának Los Angelesben.

Lamborghini-marxizmus 2.0

A Black Lives Matter társalapítója, aki magát „képzett marxistának” vallja, 1,4 millió dolláros lakást vásárolt Los Angelesben, egy nagyrészt fehérek lakta kerületben. A 37 éves Patrisse Cullors, aki saját bevallása szerint „művész, aktivista és szabadságharcos” egy három hálószobás, három fürdőszobás házat vásárolt a Los Angeles melletti Topanga Canyonban, amihez külön vendégház és tágas hátsó udvar is tartozik. Az ingatlan leírásában egy „hatalmas, boltíves és gerendás mennyezetű szoba” is szerepel.

A hátsó kert „ideális az érett fák által keretezett, kanyonra nyíló kilátás csodálatára illetve csendes elmélkedéséhez”.

Sikkasztás gyanúja is felmerült

Az AP beszámolója szerint a Black Lives Matter tavaly 90 millió dollár adományt vett fel és nem világos, hogy a szervezet fizeti-e Patrisse Cullorst, mivel átláthatatlanok a pénzügyei és senki sem tudja hogyan szerzett ennyi pénzt a szabadságharcból. 2018-as emlékiratában még arról mesél, hogy egyedülálló édesanyja nevelte három testvérével egy „elszegényedett környéken”, ahol egy kétszintes, barnás színű épületben élt, ahol a festék is lemállott, és ahol a bejárati ajtó sosem záródott rendesen, és a kaputelefon sem működött.

Cullors tavaly nyáron vette át a Black Lives Matter Global Network vezetését,

amely egy olyan ernyőszervezet, mely az egymáshoz lazán kapcsolódó alapszervezetekből álló mozgalom helyi kapcsolatait felügyeli. A múlt hónapban az AP arról számolt be, hogy a BLM tavaly 90 millió dollár adományt kapott, aminek eredményeként idősebb Michael Brown is csatlakozott más Black Lives Matter aktivistákhoz, akik 20 millió dollárt követeltek a Black Lives Matter Global Network Foundation-től, miután közölték, hogy alig, vagy egyáltalán nem láttak egy fillért sem ebből az összegből. Cullors mindenesetre azon túl, hogy már említett memoárját hatalmas példányszámban nyomják, tavaly októberben „több platformos, többéves” megállapodást írt alá a Warner Brothers céggel is.

Cullors partnere is nagyon aktív az ingatlanpiacon

Patrisse Cullors felesége/férje a queer gender-aktivista, fekete feminista, interszekcionalista egyetemi oktató, Janaya Khan, aki magát „nem-genderkonform személynek” tekinti.

Cullors és Khan nem csupán ezt az egyetlen luxusingatlant jegyzik: Khan csak az Egyesült Államokban 3,2 millió dollárért négy csúcskategóriás otthont birtokol az ingatlan-nyilvántartás szerint. A páros ezen túl további vagyonokat költött el a Bahama-szigetek egy ultra-exkluzív üdülőhelyen, ahol Justin Timberlake-nek és Tiger Woods-nak is van otthona – írta meg a The New York Post. A helyi ingatlanügynök szerint a Nassau mellett található tengerparti üdülőhely luxusházainak ára akár 20 millió dollár is lehet.

Fotó: VALERIE MACON / AFP