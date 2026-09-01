Erasmus sehol, az oktatási miniszter viszont továbbra is a helyén – pedig Magyar Péter nem ezt ígérte

Bár szeptember van, továbbra sincs rendezve a magyar egyetemisták Erasmus-ügye – erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel a Facebook-oldalán. A politikai videójában emlékeztetett,

Magyar Péter a kampányban többször is megígérte, egy perc alatt megoldják, hogy a magyar egyetemisták újra kapjanak Erasmus-ösztöndíjat.

Sőt, azt is elmondta, ha a Tisza-kormány oktatási minisztere nem tudja azonnal elérni, hogy legyen Erasmus-ösztöndíj, akkor le fog mondani.