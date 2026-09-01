Erasmus sehol, az oktatási miniszter viszont továbbra is a helyén – pedig Magyar Péter nem ezt ígérte

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A miniszterelnök korábbi ígérete alapján Lannert Judit lassan fogalmazhatja a lemondását.
Bár szeptember van, továbbra sincs rendezve a magyar egyetemisták Erasmus-ügye – erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel a Facebook-oldalán. A politikai videójában emlékeztetett,
Magyar Péter a kampányban többször is megígérte, egy perc alatt megoldják, hogy a magyar egyetemisták újra kapjanak Erasmus-ösztöndíjat.
Sőt, azt is elmondta, ha a Tisza-kormány oktatási minisztere nem tudja azonnal elérni, hogy legyen Erasmus-ösztöndíj, akkor le fog mondani.
Magyar Péter mégsem szólította fel az Lannert Judit oktatási minisztert a lemondásra, pedig találkoztak a tanévnyitón”
Nyitókép forrása: Lannert Judit Facebook-oldala