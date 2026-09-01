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09. 01.
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erasmus lannert judit egyetemista Magyar Péter

Erasmus sehol, az oktatási miniszter viszont továbbra is a helyén – pedig Magyar Péter nem ezt ígérte

2026. szeptember 01. 16:16

A miniszterelnök korábbi ígérete alapján Lannert Judit lassan fogalmazhatja a lemondását.

2026. szeptember 01. 16:16
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Bár szeptember van, továbbra sincs rendezve a magyar egyetemisták Erasmus-ügye – erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel a Facebook-oldalán. A politikai videójában emlékeztetett, 

Magyar Péter a kampányban többször is megígérte, egy perc alatt megoldják, hogy a magyar egyetemisták újra kapjanak Erasmus-ösztöndíjat. 

Sőt, azt is elmondta, ha a Tisza-kormány oktatási minisztere nem tudja azonnal elérni, hogy legyen Erasmus-ösztöndíj, akkor le fog mondani.

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Magyar Péter mégsem szólította fel az Lannert Judit oktatási minisztert a lemondásra, pedig találkoztak a tanévnyitón”

Nyitókép forrása: Lannert Judit Facebook-oldala

 

Összesen 78 komment

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Toma78
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2026. szeptember 01. 19:54 Szerkesztve
Petinek új mondása van. Vezesd az ország buszát szakadékba, azt fogd rá azt is az Orbánra.. Ha meg már nem hiszik el ott a joly joker ott a Kátai... 🤭👋
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scorpicores
2026. szeptember 01. 19:53
Ez már hanyadik kipukkadt tisza-lufi...Jól behülyítették az országot ezzel is...
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Almassy
2026. szeptember 01. 19:37
Ez a Lannert-féle "nő" nem a Bohóc pofájának megfelelő képességekkel rendelkezik. Talán egy Szaros-alapítvány háttér ügyintézőjeként, a vidéki képviseletére megfelel. Ami a Bohóc pofáját illeti, hát az a valóság és a like-függés ellentétének lesz a diagnosztikai esete.
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gullwing
2026. szeptember 01. 18:54
Tiszás férgek, takarodjatok a picsába! MIND!
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