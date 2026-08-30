Év végéig teljes tisztújítást tart a KDNP

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Év végéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a Kereszténydemokrata Néppártban (KDNP) a helyi szervezetektől a pártvezetésig – erről a Lakiteleken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek vasárnap. A párt decemberre teljesen megújulhat.
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke rámutatott: az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak, nemcsak Magyarország keresztény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta.
A középosztály megerősítését példátlannak nevezte a magyar történelemben. Mint mondta: a keresztény civilizáció védelmét normatívvá tették, nemcsak Magyarországon, Európában is és a külhoni magyarokat sem lehet már úgy gyalázni, mint Gyurcsány idején. Megvédtük Magyarországot a migrációtól és felráztuk Európát
– összegzett.
A választási vereség okát elemezve rámutatott: éveken át tartó, egy százalék alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy „jobbszélre csúsztak” többi között a migrációs vita, az EU-való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó. Ennek következménye lett, hogy a jobbközép és – mellette a balközép is – üresen maradt és ide ment be a Tisza az Orbán Viktorral szembeni gyűlölet üzenetével. Ha nem tudnak visszamenni középre úgy, hogy a radikális szavazókat is megtartják, nem tudnak választást nyerni a jövőben – összegzett.
Kitért arra is: az Orbán-kormányra rá tudták „nyomni” azt a hazugságot, hogy ki akar lépni az Európai Unióból és a Keletet választotta, amire a fiatalok érzékenyen reagáltak. Pszichológiai oknak nevezte, hogy hosszú volt a 16 év, az első szavazók kétévesek voltak, amikor kormányozni kezdtek, nem láttak mást, csak a Fidesz-KDNP-t. A kormány hibájának nevezte, hogy nem fékezte meg az oligarchák gátlástalanságát, a velük szembeni részben gyűlölet meghatározó volt a vereségben.
Kitért arra is, hogy az idei választás az online térben dőlt el. Az EU betiltotta a fizetett hirdetéseket a Facebookon, majd a techóriás szolgáltatók lecsavarták a kormánypárti tartalmakat és feltekerték a protest tartalmakat. A felháborodást úgy felkorbácsolták, hogy 6-8 százalék olyan szavazó is elment voksolni, aki korábban soha. Bele kellett volna állni a szakpolitikai vitákba, „a Zelenszkij-témát nyomtuk” és ránk égett az egész – fogalmazott.
A jelenlegi kormányról azt mondta: senki ne gondolja, ez egy szuverén kormány. Van két delegált tag: Kapitány István, aki a Shell és Kármán András, aki a bankok embere, amiből az következik, hogy a multik és a bankok kitalicskázzák majd az extraprofitjukat és elkezdődik a privatizáció, mindent eladnak. Közjogilag érvénytelennek nevezte ami a köztársasági elnökkel és az Alkotmánybírósággal történt, mert alapvető jogelvekkel szemben születtek a döntések. A most felállt Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, ahogy ő nevezte ÁVH, kapcsán azt mondta: ez az ötvenes évek, azaz „bárkivel bármit”.
Semjén Zsolt negatív trendfordulót lát a konjunktúrában, a lakosság és a cégek esetében egyaránt. Arra számít, hogy idő kérdése és eljön a kijózanodás, a csalódás, a düh a kormánnyal szemben. A kiábrándulásból azonban nem következik egyenesen, hogy a korábbi időszakot visszasírják a választók.
A kereszténydemokrácia önmagában megáll, de azt, hogy „mi a fideszesség” nehezebb megmagyarázni – mondta. Ugyanakkor Orbán Viktor nélkül a Fidesz elemeire hull szét, nélküle nem lehet stabilizálni – emelte ki.
Azt ígérte, nem lesznek árulók Orbán Viktorral szemben sem, ahogy Antall Józsefhez is hűek maradtak.
Kiemelte: a választáson olyan szisztémában kell indulni, ami minden eshetőségre a legoptimálisabb megoldás: ha arányos választási rendszer lesz és leviszik négy százalékra a küszöböt, érdemes önállóan indulni.
A Helyzetkép és jövőkép című elemzéssel összefüggésben Hölvényi György EP-képviselő fő feladatként jelölte meg, hogy a 300-400 ezer keresztény gondolkodású szavazó számára alternatívát nyújtsanak. Ha hitelesen képviselik, hogy a KDNP világnézeti párt, akkor lesz létjogosultsága – emelte ki. Vejkey Imre pártügyész szerint kereszténydemokratának lenni nem pusztán politikai kérdés. Az a kérdés, akarnak-e olyan politikát, ami mögött van keresztény emberkép, erkölcsi mérce.
A további hozzászólók egyetértettek abban, hogy teljes megújulásra van szükség és ismét meg kell szólítani a templomba járó szavazóikat, akiknek jelentős részét elveszítették. Felmerült az is, hogyan oldódhatott fel a párt ennyire a Fidesszel való szövetségben. A párt szuverenitását helyre kell állítani, fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választáson – hangzott el. A felszólalók többsége egyetértett azzal, hogy a kettős tagságot meg kell szüntetni.
Latorcai Csaba ügyvezető alelnök kiemelte: nehéz pillanatban vannak, de ez egyúttal történelmi lehetőség is.
Az elmúlt években kevesebb érdemi kritikát fogalmaztak meg, mint kellett volna. A szövetségi rendszerben való politizálás kényelmessé vált és kiengedték a döntésekben való állandó jelenlét igényét, a párt arctalanná vált a választók előtt.
Nem a kereszténydemokráciával van baj, hanem azzal, hogy sokszor nem voltak eléggé kereszténydemokraták. Nem kell más pártok politikájának kiegészítőjévé válni – hangsúlyozta, hozzátéve: el kell fogadni, hogy a politikai környezet, a választók, a kommunikáció és a pártszövetségi viszonyok megváltoztak.
A szembenézés egyetlen célja: a megújulás, ami nemcsak kötelező feladat, hanem kényszer is – mondta. Kijelentette: nem magyarázkodó hanem cselekvő, önálló, karakteres KDNP kell, világos programmal. A kereszténydemokrácia a jövő egyetlen igazi válasza – összegzett.
(MTI)
Nyitókép: KDNP