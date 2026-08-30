Év végéig teljes tisztújítást tart a KDNP

A választási vereség okát elemezve rámutatott: éveken át tartó, egy százalék alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy „jobbszélre csúsztak” többi között a migrációs vita, az EU-való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó. Ennek következménye lett, hogy a jobbközép és – mellette a balközép is – üresen maradt és ide ment be a Tisza az Orbán Viktorral szembeni gyűlölet üzenetével. Ha nem tudnak visszamenni középre úgy, hogy a radikális szavazókat is megtartják, nem tudnak választást nyerni a jövőben – összegzett.

Kitért arra is: az Orbán-kormányra rá tudták „nyomni” azt a hazugságot, hogy ki akar lépni az Európai Unióból és a Keletet választotta, amire a fiatalok érzékenyen reagáltak. Pszichológiai oknak nevezte, hogy hosszú volt a 16 év, az első szavazók kétévesek voltak, amikor kormányozni kezdtek, nem láttak mást, csak a Fidesz-KDNP-t. A kormány hibájának nevezte, hogy nem fékezte meg az oligarchák gátlástalanságát, a velük szembeni részben gyűlölet meghatározó volt a vereségben.

Kitért arra is, hogy az idei választás az online térben dőlt el. Az EU betiltotta a fizetett hirdetéseket a Facebookon, majd a techóriás szolgáltatók lecsavarták a kormánypárti tartalmakat és feltekerték a protest tartalmakat. A felháborodást úgy felkorbácsolták, hogy 6-8 százalék olyan szavazó is elment voksolni, aki korábban soha. Bele kellett volna állni a szakpolitikai vitákba, „a Zelenszkij-témát nyomtuk” és ránk égett az egész – fogalmazott.