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Szögezzük le, hogy április 12-e előtt sem állt túl jól Magyarország mentális egészsége, de azóta komoly mélyrepülésben vagyunk.
„Szögezzük le, hogy április 12-e előtt sem állt túl jól Magyarország mentális egészsége, de azóta komoly mélyrepülésben vagyunk. Még akkor is, ha sokan most élik éppen ki a vélt vagy valós sérelmeiket. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy egyszer minden véget ér – ugye, még az Orbán-korszak is.
Magyar Péter kormánya 56 napja alakult. Ez idő alatt a klasszikus kormányzásról átterelődött a szó a Tisza-tábort összetartó és azóta a miniszterelnök által Tisztítótűznek keresztelt hadműveletre. És annak leágazásaira. Ennek egyik legszebb látleletét Pottyondy Edina ekképpen foglalta össze július 8-án:
»Épp annyira kellemetlen és túlzás a félkegyelmű Szakács Istvánnál házkutatást tartani, mint amennyire kellemetlen és túlzás, hogy Orbán Viktort máig nem hallgatták ki az MNB, az aranykonvoj, a Tiborcz és másik ezer ügyben. El a kezekkel Pistától! A fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség!«
A sors iróniája, hogy Szakács Istvánt, úgy tűnik, épp azért vitte el négy rendőr, mert terrorcselekményt valósított meg az alábbi mondattal: „Ha Orbán Viktornak a haja szála görbül, megindulunk!” Magyarán a hatalom egy átlagos idézés helyett négy rendőrt küld egy középkorú influenszerhez, mert annyira veszélyesnek ítélik meg a helyzetet Magyarországra nézve. Talán ezért is háborodtak fel több ezren alig pár óra alatt, még a nyári uborkaszezon közepén is.”
Nyitókép: Altan Gocher / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP