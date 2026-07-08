„Szögezzük le, hogy április 12-e előtt sem állt túl jól Magyarország mentális egészsége, de azóta komoly mélyrepülésben vagyunk. Még akkor is, ha sokan most élik éppen ki a vélt vagy valós sérelmeiket. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy egyszer minden véget ér – ugye, még az Orbán-korszak is.

Magyar Péter kormánya 56 napja alakult. Ez idő alatt a klasszikus kormányzásról átterelődött a szó a Tisza-tábort összetartó és azóta a miniszterelnök által Tisztítótűznek keresztelt hadműveletre. És annak leágazásaira. Ennek egyik legszebb látleletét Pottyondy Edina ekképpen foglalta össze július 8-án: