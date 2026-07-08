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Út a polgárháborúba program

2026. július 08. 19:53

Szögezzük le, hogy április 12-e előtt sem állt túl jól Magyarország mentális egészsége, de azóta komoly mélyrepülésben vagyunk.

2026. július 08. 19:53
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Kurucz Dániel
Kurucz Dániel
KözTér

„Szögezzük le, hogy április 12-e előtt sem állt túl jól Magyarország mentális egészsége, de azóta komoly mélyrepülésben vagyunk. Még akkor is, ha sokan most élik éppen ki a vélt vagy valós sérelmeiket. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy egyszer minden véget ér – ugye, még az Orbán-korszak is.

Magyar Péter kormánya 56 napja alakult. Ez idő alatt a klasszikus kormányzásról átterelődött a szó a Tisza-tábort összetartó és azóta a miniszterelnök által Tisztítótűznek keresztelt hadműveletre. És annak leágazásaira. Ennek egyik legszebb látleletét Pottyondy Edina ekképpen foglalta össze július 8-án:

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»Épp annyira kellemetlen és túlzás a félkegyelmű Szakács Istvánnál házkutatást tartani, mint amennyire kellemetlen és túlzás, hogy Orbán Viktort máig nem hallgatták ki az MNB, az aranykonvoj, a Tiborcz és másik ezer ügyben. El a kezekkel Pistától! A fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség!«

A sors iróniája, hogy Szakács Istvánt, úgy tűnik, épp azért vitte el négy rendőr, mert terrorcselekményt valósított meg az alábbi mondattal: „Ha Orbán Viktornak a haja szála görbül, megindulunk!” Magyarán a hatalom egy átlagos idézés helyett négy rendőrt küld egy középkorú influenszerhez, mert annyira veszélyesnek ítélik meg a helyzetet Magyarországra nézve. Talán ezért is háborodtak fel több ezren alig pár óra alatt, még a nyári uborkaszezon közepén is.”

Nyitókép: Altan Gocher / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 17 komment

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fernandvix
2026. július 08. 21:11
Ne szájalj 2026. július 08. 19:26 Pottyondinak: Az a nagysagrendu fideszes bunozes, amirol a tiszas influenszerek deliralnak, csak a az o vilagukban letezik, a valosagban nem. Tényleg? """"Varga Mihályék közel 30 milliárdot követelnek vissza Matolcsy Ádám barátjától""
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fernandvix
2026. július 08. 21:08
valterfeherrottyos-ducse 2026. július 08. 19:47 A törpemajom szerencsére nem fogja megélni a 70-et. Még egy-két ilyen Trump féle trollkodás, és az 50-et sem. Miért is? Mesélj tetves fideszpatkány?
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fernandvix
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2026. július 08. 21:07 Szerkesztve
Aki 500.000 emberrel akarja kiszabadítani Orbánt a börtönből az mit is akar valójában?
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states-2
2026. július 08. 20:56
Ennek a kommunista söpredéknek a mentális állapota pontosan lemérhető az M1 képernyőjén, ahol lassan 36 órája egyfolytában egy Pelikánnal szórakoztatják azt, aki képes ennyi ideig ugyanazt a filmet nézni. A Tiszar minden jel szerint mentálisan képes.
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