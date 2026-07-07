Egy napon dőlhet el, hogy királyság lesz Magyarország és történelmi lesz-e a Tisza-győzelem napja

Ez a két népszavazási kezdeményezés is ott hever a Nemzeti Választási Bizottság asztalán. Már csak az a kérdés, hogy a Tisza-kormány melyiket tartja fontosabbnak.