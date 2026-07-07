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Történelmi nap. Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein

2026. július 07. 16:55

Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon.

2026. július 07. 16:55
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„Történelmi nap. Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein. Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége.”

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Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

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Összesen 98 komment

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NyBela-amegfigyelt
2026. július 07. 19:30
a szarosgatyás,elmebeteg,pedofil,alkoholista,kokainos buzi,soha sem volt ember,de még embernek látszó tárgy sem,és a mai és régi barátai,ismerősei sem!
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Cogwheel
2026. július 07. 19:29
Rákosi legjobb magyar tanítványa! De még a kopasz se fosta össze magát nyilvánosan. Nem baj, eljön a nap legkésőbb négy év múlva, amikor mész a pereputtyoddal együtt a történelem pöcegödrébe. Onnan tarthatod majd az élőzéses tárlatvezetést.
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NyBela-amegfigyelt
2026. július 07. 19:26
Irgum-burgum meg founk találni!
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Kanmacska
2026. július 07. 19:21
Történelmi nap! Bizony az! A TV elsötétülése, a Kossuth Rádió elhallgattatása a magyar demokrácia végét, a globalista diktatúra bevezetését jelenti.
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