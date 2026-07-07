Rendkívüli: elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió
Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon.
„Történelmi nap. Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein. Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Ennek most vége.”
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Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP