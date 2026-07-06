„Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált” – Magyar Péter azonnal reagált a Fidesz tüntetésére

Ahogy arról beszámoltunk, Gulyás Gergely hétfőn bejelentette, hogy a Fidesz tüntetést szervez a Tisza Párt alkotmánymódosító javaslata ellen. Az ellenzéki párt csütörtökön 6 órakor tart demonstrációt a Sándor-palota előtt. A tüntetés hírére Magyar Péter miniszterelnök szinte azonnal reagált, és a Facebook-oldalán a következőket írta:

„Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett. Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált” – fogalmazott Magyar Péter, aki a NATO csúcstalálkozójára utazott Törökország legnagyobb városába.