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gulyás gergely fidesz tüntetés Magyar Péter

„Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált” – Magyar Péter azonnal reagált a Fidesz tüntetésére

2026. július 06. 13:10

Az ellenzéki párt csütörtökön 6 órakor tart demonstrációt a Tisza Párt alkotmánymódosító javaslata ellen.

2026. július 06. 13:10
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Ahogy arról beszámoltunk, Gulyás Gergely hétfőn bejelentette, hogy a Fidesz tüntetést szervez a Tisza Párt alkotmánymódosító javaslata ellen. Az ellenzéki párt csütörtökön 6 órakor tart demonstrációt a Sándor-palota előtt. A tüntetés hírére Magyar Péter miniszterelnök szinte azonnal reagált, és a Facebook-oldalán a következőket írta: 

„Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett. Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált” – fogalmazott Magyar Péter, aki a NATO csúcstalálkozójára utazott Törökország legnagyobb városába. 

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 190 komment

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wasserwoman
2026. július 06. 15:54
Török Gábor már Vitézyt méltatja
Válasz erre
1
0
Majdmegmondom
2026. július 06. 15:39
Meddig kell még eltűrni ezt a kéthónapos zsarnokot???
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4
0
sanya55-2
2026. július 06. 15:38
“Szellemi fogyatékos rabok kiszabadultak, lelkük- és agyuknál fogva túszul ejtették, szintén csökken képességű embertársaik egy részét” ,volt a tegnap látott film témája nagy vonalakba. Csak úgy eszembe jutott
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1
0
Csubszi
2026. július 06. 15:36
2006
Válasz erre
1
0
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