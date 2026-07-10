A belga miniszterelnök csak Brüsszelben értesült róla, hogy Erdogan ajándéka, a hatlövetű a poggyászában van

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A holland példányt hatástalanították, a lengyel elnöké a varsói repülőtéren várja a vámkezelést, de vannak, akik múzeumnak ajándékozzák a revolvert.
Mint arról beszámoltunk, az ankarai NATO-csúcson részt vevő összes tagállami vezető egy ritka, névre szóló Magnum pisztolyt kapott ajándékba a török elnöktől. Magyar Péter posztolta is közösségi oldalára a különleges szuvenírt.
Ilyen hatlövetű, azaz egy 357-es Magnum dördül el a Piszkos Harry című filmben, Clint Eastwood kezében. „Amekkora tűzereje van ennek a legendás fegyvernek, olyan sokkot kaphattak a törökországi NATO-csúcsról hazafelé induló állam- és kormányfők, amikor kinyitották Recep Tayyip Erdogan elnök ajándékát” – írja az Infostart. A tagállami vezetők hasonló fegyvert kaptak úgy, hogy a nevüket belegravírozták a revolverbe.
A 357-es kaliberű Magnum egy sor hollywoodi filmből ismert –
Clint Eastwood tette egy csapással a popkultúra részévé.
Szerephez jutott még a Taxisofőrben, a Terminátorban, a Robotzsaruban, a Drágán add az életedben, a Kill Billben és a Halálos fegyver című filmekben. A való életben azonban csak szerény eladásokat produkált és kevés rendőri erő használta.
A Recep Tayyip Erdogan által ajándékozott modellt az 1990-es években fejlesztette ki a török állami hadiipari vállalat, az MKE. A szokatlan ajándék azonban több országban is logisztikai fejtörést okozott.
A belga miniszterelnök például csak Brüsszelbe érkezve szembesült azzal, hogy a revolver és a hozzá tartozó lőszer a poggyászában van.
A fegyvert végül a repülőtéri rendőrségnek adta át megőrzésre.
A lengyel elnök pisztolya a varsói repülőtéren várta a vámkezelést, a holland példányt használhatatlanná teszik, a svéd pedig még importengedélyre vár. A hivatalából hamarosan távozó brit miniszterelnök, Keir Starmer nemcsak tisztítókészletet, hanem ötszáz töltényt is kapott a fegyver mellé. Más vezetők inkább múzeumnak adnák az ajándékot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke katonai múzeumnak akarja felajánlani a revolverét, a görög miniszterelnök pedig az athéni Hadtörténeti Múzeumnak adományozná.
A kanadai kormányfő, Mark Carney tréfásan úgy fogalmazott:
a juharszirup, amelyet ő vitt ajándékba, kissé szerénynek tűnik egy revolverhez képest.
Hozzátette: megnyugtat minden kanadait, hogy a fegyvert távol tartják tőle, és azt már hatástalanították.
Elemzők szerint Recep Tayyip Erdogan Erdogan gesztusa egyértelmű üzenet is volt. Törökország az elmúlt években jelentős fegyverexportőrré vált, és egyre fontosabb szereplője a nemzetközi hadiiparnak. A genfi Small Arms Survey adatai szerint 2019 és 2024 között az Egyesült Államok és Olaszország mögött a világ harmadik legnagyobb kézifegyver-exportőre volt, csaknem hárommilliárd dollár értékű exportált fegyverrel.
Nyitókép: Facebook