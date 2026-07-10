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tayyip erdogan Magyar Péter fegyver

A belga miniszterelnök csak Brüsszelben értesült róla, hogy Erdogan ajándéka, a hatlövetű a poggyászában van

2026. július 10. 09:03

A holland példányt hatástalanították, a lengyel elnöké a varsói repülőtéren várja a vámkezelést, de vannak, akik múzeumnak ajándékozzák a revolvert.

2026. július 10. 09:03
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Mint arról beszámoltunk, az ankarai NATO-csúcson részt vevő összes tagállami vezető egy ritka, névre szóló Magnum pisztolyt kapott ajándékba a török elnöktől. Magyar Péter posztolta is közösségi oldalára a különleges szuvenírt. 

Ilyen hatlövetű, azaz egy 357-es Magnum dördül el a Piszkos Harry című filmben, Clint Eastwood kezében. „Amekkora tűzereje van ennek a legendás fegyvernek, olyan sokkot kaphattak a törökországi NATO-csúcsról hazafelé induló állam- és kormányfők, amikor kinyitották Recep Tayyip Erdogan elnök ajándékát” – írja az Infostart. A tagállami vezetők hasonló fegyvert kaptak úgy, hogy a nevüket belegravírozták a revolverbe. 

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A 357-es kaliberű Magnum egy sor hollywoodi filmből ismert – 

Clint Eastwood tette egy csapással a popkultúra részévé. 

Szerephez jutott még a Taxisofőrben, a Terminátorban, a Robotzsaruban, a Drágán add az életedben, a Kill Billben és a Halálos fegyver című filmekben. A való életben azonban csak szerény eladásokat produkált és kevés rendőri erő használta.

A Recep Tayyip Erdogan által ajándékozott modellt az 1990-es években fejlesztette ki a török állami hadiipari vállalat, az MKE. A szokatlan ajándék azonban több országban is logisztikai fejtörést okozott. 

A belga miniszterelnök például csak Brüsszelbe érkezve szembesült azzal, hogy a revolver és a hozzá tartozó lőszer a poggyászában van.

A fegyvert végül a repülőtéri rendőrségnek adta át megőrzésre.

A lengyel elnök pisztolya a varsói repülőtéren várta a vámkezelést, a holland példányt használhatatlanná teszik, a svéd pedig még importengedélyre vár. A hivatalából hamarosan távozó brit miniszterelnök, Keir Starmer nemcsak tisztítókészletet, hanem ötszáz töltényt is kapott a fegyver mellé. Más vezetők inkább múzeumnak adnák az ajándékot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke katonai múzeumnak akarja felajánlani a revolverét, a görög miniszterelnök pedig az athéni Hadtörténeti Múzeumnak adományozná.

A kanadai kormányfő, Mark Carney tréfásan úgy fogalmazott: 

a juharszirup, amelyet ő vitt ajándékba, kissé szerénynek tűnik egy revolverhez képest.

Hozzátette: megnyugtat minden kanadait, hogy a fegyvert távol tartják tőle, és azt már hatástalanították.

Elemzők szerint Recep Tayyip Erdogan Erdogan gesztusa egyértelmű üzenet is volt. Törökország az elmúlt években jelentős fegyverexportőrré vált, és egyre fontosabb szereplője a nemzetközi hadiiparnak. A genfi Small Arms Survey adatai szerint 2019 és 2024 között az Egyesült Államok és Olaszország mögött a világ harmadik legnagyobb kézifegyver-exportőre volt, csaknem hárommilliárd dollár értékű exportált fegyverrel.

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
pollip
2026. július 10. 10:32
Így jár, akinek cseledje van és nem saját maga pakolja össze a holmiját.
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0
0
Hunnia
2026. július 10. 10:28
Megkapták ezek a birkák a 'töröktől', hogy mit csináljanak magukkal - már ahol nincs fegyverviselési engedélyre lehetőség. Hát rajta, nagy tehertől szabadítana meg bennünket.
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1
0
google-2
2026. július 10. 10:05
Háborús uszítóknak jár a fegyver!
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2
0
mindenOK
2026. július 10. 10:03
tiszások................ akkor Erdogán most megvesztegette Petykányunkat?....................................
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4
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