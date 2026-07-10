A belga miniszterelnök csak Brüsszelben értesült róla, hogy Erdogan ajándéka, a hatlövetű a poggyászában van

Mint arról beszámoltunk, az ankarai NATO-csúcson részt vevő összes tagállami vezető egy ritka, névre szóló Magnum pisztolyt kapott ajándékba a török elnöktől. Magyar Péter posztolta is közösségi oldalára a különleges szuvenírt.

Ilyen hatlövetű, azaz egy 357-es Magnum dördül el a Piszkos Harry című filmben, Clint Eastwood kezében. „Amekkora tűzereje van ennek a legendás fegyvernek, olyan sokkot kaphattak a törökországi NATO-csúcsról hazafelé induló állam- és kormányfők, amikor kinyitották Recep Tayyip Erdogan elnök ajándékát” – írja az Infostart. A tagállami vezetők hasonló fegyvert kaptak úgy, hogy a nevüket belegravírozták a revolverbe.